Fallece el músico Bruce Hampton en plena actuación

El músico de rock Bruce Hampton, guitarrista de la banda Hampton Grease Band que él mismo organizó en los años 70, falleció en plena actuación cuando celebraba su 70 cumpleaños ofreciendo un concierto en directo. Durante la canción 'Turn on Your Lovelight', el cantante comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose en el escenario delante de sus seguidores. Sus compañeros pensaron que formaba parte del espectáculo y decidieron seguir tocando hasta que se percataron de que el cantante no estaba actuando.

Las asistencias sanitarias trataron de salvarle la vida, pero poco pudieron hacer. Los asistentes del teatro Fox de Atlanta, en Estados Unidos, no podían creer lo ocurrido. Durante su trayectoria musical, Hampton fue un trotamundos de la música, formando parte de diferentes bandas y apodado ''el abuelo de la escena jam''.