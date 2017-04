De la UMU a Hollywood

«No sé qué cara se me quedó, pero Gloria se asustó y me preguntó que qué me pasaba. Yo le dije que no me iba a creer pero que tenía un correo diciendo que La memoria de las manos era ganadora de los Premios Internacionales de Documental Independiente de Hollywood». Era la mañana del 1 de enero del pasado año y se encontraba de viaje en Tenerife con su mujer, con la que hacía poco que había contraído matrimonio. «No, no me lo esperaba, pero ahí empezó a cambiar todo», recuerda Alfonso Burgos Risco (Murcia, 1984), profesor en el departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia y «creativo visual». Así se define en el currículum que aparece en su página web, un término que resume una formación ampliamente multidisciplinar dentro de su campo que, desde aquel correo, se ha parecido volcar en su faceta como realizador.



Y es que las estatuillas pesan en la mochila de Alfonso. Sus dos últimos trabajos con TvUM (la televisión de la Universidad) suman nueve y catorce premios, algunos de ellos de especial relumbrón. «En Suiza, en Largo Film Awards, además de premiarnos como documental, nos dedicaron una review muy interesante destacando el mérito de convertir la visita a un museo en una experiencia cinematográfica muy completa, cosa que nos llegó al alma. En Los Angeles Film Awards nos premiaron como mejor película inspiradora y, de nuevo en los Premios Internacionales de Documental Independiente de Hollywood nos destacaron como mejor documental extranjero, además de premiar el guión (Carmen Castillo y Alfredo Cuervo) y el montaje por mi trabajo de edición», señala. En este caso, los reconocimientos llegaron por Cuadernos de viaje. La Fundación, su último gran proyecto con el equipo de Ticarum. Y tan solo unos pocos meses después del «éxito» de La memoria de las manos.



Porque Alfonso Burgos no se arruga: habla de «éxito», suyo y, «sobre todo, del equipo humano que he tenido el honor de liderar y dirigir»; un equipo «de cantera» –en sus propias palabras– formado casi exclusivamente por gente de la Universidad de Murcia. «En la UMU tenemos la suerte de combinar la impronta del aprendizaje de los compañeros y compañeras que colaboran con nosotros cada año con las prácticas y becas, la coordinación técnica y experimentada de Javier Tavira y Antonio Nicolás por parte de Ática, con la experiencia de trabajo del equipo multimedia de Ticarum, un equipo humano que en realidad es muy joven pero que ha demostrado con creces estar sobradamente preparado. Es la eclosión de la experiencia, de las ganas, de valentía, de talento... de un grupo extraordinario».



Desde luego, los resultados de su trabajo y el de sus compañeros son indiscutibles, pese a que su éxito quizá no haya tenido el eco que seguramente merezca. «Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, porque a estos niveles no hay ninguna universidad española ni europea que pueda decir lo mismo que la Universidad de Murcia», sentencia cuando se le pregunta por la experiencia vivida en los festivales en la Ciudad de las Estrellas. «Nunca me habría imaginado, es que ni soñaba, estar recogiendo un premio en Los Ángeles, en Hollywood, caminando por el paseo de la fama, visitando los estudios Walt Disney o la Paramount Pictures. Es algo extraordinario estar en una gala con gente de los cinco continentes, con historias extraordinarias, y despertar el interés con proyectos producidos por una universidad pública en España. Es como un pequeño milagro», asegura.



Y la clave de esta lluvia de premios y reconocimientos por parte del sector hay que buscarlo en casa, en los proyectos desarrollados para TvUM desde que entró en Atica (Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas de la Universidad de Murcia) prácticamente nada más licenciarse con una beca de colaboración. «Recuerdo el primer reportaje que hicimos y edité sobre el CUVI, por ejemplo. Los vídeos de la Tarjeta Inteligente, la TUI, el vídeo sobre el Servicio de Actividades Deportivas, el vídeo promocional del MOOC de Educación y Museos...». De aquel primer contacto hacen ya casi seis años, tiempo –y trabajo– que le ha permitido a él y a su equipo evolucionar a nivel técnico y profesional. «Aquí hemos tenido un margen muy interesante para hacer la investigación, desarrollo e innovación que hace unos años se llevaba mucho, aquello del I+D+i. Ese es el secreto que hay detrás de la trayectoria de un equipo que ahora levanta premios internacionales», dice.



Actualmente, desvela, se encuentra detrás de llevar a cabo un proyecto sobre la Catedral, «pero está en fase de diseño aún»; y prepara un libro-DVD de Cuadernos de viaje, pero reconoce que le «tienta» probarse con algún proyecto propio, ajeno a la Universidad: «Es cierto que tengo algún guión de ficción esperando su oportunidad, pero es paciente, sabe que llegará porque no tengo ansiedad por producir rápido o tocar géneros muy diferentes». Eso sí, sea como sea, manda un mensaje a los jóvenes creadores: « Solemos pensar que somos muy pequeños. Hablo de Murcia y de muchas partes de España. Solemos pensar que no podemos competir, casi que no debemos enseñar mucho nuestro trabajo, pero no hay que tener complejos».