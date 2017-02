El WAM se expande por Murcia

«La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena». Así comienza el manifiesto fundacional del We Are Murcia - WAM Estrella de Levante, una realidad que, casi sobre la bocina, va a impedir que la capital del Segura se quede sin festival. Y es que, después de varios meses de dudas y de disputas entre la Comunidad y Legal Music –responsable del SOS 4.8 durante sus nueve años de vida–, Baltimore Producciones dio ayer un golpe sobre la mesa con la difusión de una nota en la que desvelaron de forma oficial los primeros detalles de este nuevo encuentro cultural; y es que el programa irá mucho más allá de la música, en una cita que involucrará a buena parte de los espacios expositivos de la ciudad, así como a otras salas para conciertos y proyecciones.

La fecha, como ya anunció hace unos días la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, será del 2 al 7 de mayo, aunque la programación musical en el recinto ferial de La Fica quedará comprendida entre el viernes 5 y el sábado 6 del mismo mes. No obstante, todavía no se puede hablar de nombres concretos, aunque sí confirmaron que serán más de 50 artistas de «pop, electrónica y rock nacional e internacional» los que circularán por Murcia durante los seis días que dura el festival. Y es que no todos pasarán por este escenario, ya que volverán los conciertos en diferentes plazas de la ciudad (días 6 y 7) e incorporarán a su red de espacios culturales salas como la REM (del 2 al 5). Pero la «larga espera» no se dilatará mucho más, ya que desde Baltimore Producciones aseguran que su intención es anunciar las primeras confirmaciones esta misma semana.

El apartado musical se cierra con la puesta en marcha de WAM Scene, plataforma de promoción de bandas emergentes murcianas: «Tres bandas se subirán a los escenarios de WAM Estrella de Levante este mes de mayo, y una de ellas será apadrinada por una banda nacional para acompañarle en algunas de sus fechas por todo el país».

Más que música

Pero no solo de música vivirá el WAM. «La primera semana de mayo, Murcia se llenará de propuestas culturales de vanguardia que transitarán entre el audiovisual, la danza, las exposiciones o la fotografía», aseguran. Centros como la Filmoteca Regional, la Sala de Verónicas, el Espacio Pático o el Centro Párraga abrirán el festival a otras ramas y a otro público; aunque, eso sí, «los asistentes al festival tendrán ventajas especiales», adelantan.

«Una actividad frenética que alcanzará también a los más pequeños y familias y, quizá lo más importante, a los bares y restaurantes de la ciudad. Y es que la gastronomía murciana es otra de las joyas de la corona de la ciudad y también estará muy presente en la semana del 2 al 7 de mayo». Así, se incorporarán rutas culinarias y, también, de shopping, con lo mejor del comercio murciano y una guía online que pronto se podrá consultar en la web del festival (www.wammurcia.es), donde en los próximos días se pondrán a la venta los primeros abonos para esta edición inaugural del WAM.

«Vivir Murcia al 200% sólo es posible con la colaboración de toda la ciudad», motivo por el cual la organización ha decidido expandirse por toda la ciudad, para involucrar así en este ambicioso proyecto a cuantos más murcianos y visitantes mejor, que finalmente podrán contar con su gran festival.