Carmen Posadas: "Necesitamos una ley de mecenazgo como ocurre en los países cultos"

«A los tres días de que saliera este libro ya estaba pirateado», aseguró ayer Carmen Posadas en el Foro Nueva Murcia respecto a La hija de Cayetana, su última novela. En este sentido, la escritora reclamó durante el encuentro literario celebrado por el FNM «una regulación contra la piratería con urgencia».

«Tenemos que quitarnos la idea de que la cultura es gratis. Los escritores y toda la industria que hay detrás vivimos de esto y merecemos que se valore y se respete nuestro trabajo», manifestó. Al mismo tiempo, consideró «fundamental una ley de mecenazgo, porque si se diese a las empresas la opción de apoyar el arte y la creación con incentivos fiscales, lo harían, como ocurre en los países cultos».

A pesar del pirateo, la escritora de origen uruguayo llegó al acto en el Real Casino de Murcia con la satisfacción de la buena acogida que está teniendo La hija de Cayetana, ambientada en el siglo XVIII y por la que desfilan personajes como la duquesa de Alba, Goya, Godoy o María Luisa de Parma. «Yo no puedo decir si es mi mejor novela, pero agradezco las buenas críticas porque cada libro es una reválida», añadió.

Carmen Posadas, quien comentó que Murcia es seguramente la ciudad de España que más visita, reconoció que durante su trayectoria literaria ha tenido que «luchar mucho contra el piropo terrorista, que es el que te hacen algunos hombres para restarte importancia intelectual. Es cuando, por ejemplo, te dicen: ´¿Por qué escribes libros tan gordos con los ojos que tienes?´. Lo he sufrido mucho, pero ahora que soy abuela no me pasa». También comentó prejuicios que ha padecido, «como cuando me han preguntado cómo podía escribir yendo a tantos cócteles. Nunca he ido a tantos cócteles, pero si se juzgara por eso a los escritores, ¿qué sería de Truman Capote?», se preguntó.

No obstante, la escritora indicó que los escritores tienen «el arma de la venganza literaria». «Yo cuando alguien me cae mal, lo mato en un libro, me quedo tan a gusto y encima no voy a la cárcel», bromeó. Aunque también reconoció que sus víctimas literarias no se suelen dar por aludidas, «porque la gente no se reconoce en sus defectos».

Respecto a su última novela, La hija de Cayetana, Carmen Posadas explicó que una amiga le contó que «la duquesa de Alba, la de Goya y ´La maja desnuda´, tenía una hija negra y que en el siglo XVIII existía la terrible costumbre de regalar a las señoras importantes una esclava. A Cayetana le regalaron a esta niña y ella, que no podía tener hijos, se encariñó tanto que la adoptó y le dejó una herencia considerable». Partiendo de este hecho, bastante desconocido, la escritora cuenta la historia de dos madres, «porque si a la duquesa le regalaron esta niña quiere decir que a otra madre se la robaron». La historia de la duquesa le permite retratar la alta sociedad de la época, mientras que la de la madre biológica se centra en la esclavitud en España.