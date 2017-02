Ópera y rock, de la mano en el Romea

En un mismo espectáculo de algo más de hora y media de duración se puede combinar sobre el escenario música clásica, pop, rock, jazz, góspel, ópera, techno o house. «Es un show en el que se mezclan todos los géneros musicales, y no sabes realmente cuál va ser el siguiente en sonar». Miguel Depáramo, director creativo del espectáculo Music has no limits (´La música no tiene límites´), que se representará el viernes a partir de las nueve de la noche en el Teatro Romea de Murcia, explica las características de un espectáculo que defiende una visión creativa de la música.

«Hacemos unas mezclas en las que se puede pasar de repente desde un área de Puccini al siguiente tema con AC/DC o música electrónica de David Guetta. Y donde te piensas que va sonar una guitarra suena un violonchelo eléctrico, mientras que cuando parece que va a sonar una batería entra un dj. El cambio es continuo y tienes a la audiencia en continua sorpresa», comenta el director creativo de un show que contará con un amplísimo elenco de artistas e instrumentistas.

Music has no limits ofrece un show intenso al público en el que se exploran y renuevan los hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes o The Police, y para el que ya hace unos días que no quedan entradas.

Uno de los apartados que más sorprende al espectador son los cambios de registro y la fusión de diferentes voces y estilos. «Al público lo que más le sorprende es cuando pasas de un lado a otro y a algo totalmente inesperado. Por ejemplo, cuando hay un área de soprano, que parece que va a continuar, con una soprano vestida de diva, y de repente aparece un violonchelista vestido totalmente diferente y con música rock. Y entonces el espectador ve como las dos voces se unen en una misma canción y queda todo perfecto», destaca Miguel Depáramo.

Esta representación llega a Murcia, en una gira por España, y tras haber triunfado el año pasado en el Lincoln Center de Nueva York, el Bayfront Park de Miami –junto a Pitbull–, o en México, Milán, Madrid o Barcelona. «Una de las claves del éxito es que adaptan temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente», comenta el director creativo del show.

Cada espectáculo es diferente. Cada uno de ellos se cocina en el laboratorio del que la compañía dispone en Barcelona, donde cuidan todos los aspectos del reparto, iluminación, escenografía y efectos. «La magia es intentar hacer que el espectador viva un viaje: tienes momentos explosivos con el rock duro o puedes tener momentos más de calma con el pop», explica Depáramo.

Music has no limits es una propuesta atrevida e innovadora que rompe con los estilos tradicionales, y que se atreve a probar nuevos métodos. «Ahora nos encontramos trabajando en otro show dedicado a las grandes bandas sonoras de la historia», confesó Depáramo, creativo de un espectáculo que ofrece música en vivo, mezcla constante de ritmos y una interpretación emocional.