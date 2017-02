Pablo Alborán, Dani Martín y Bebe arropan el 'Dual' de Funambulista

Ha llegado el tiempo de la reivindicación para Diego Cantero, líder del proyecto Funambulista y músico de largo recorrido, gran parte en la trastienda de la composición, que ahora, junto a una multinacional, ve arropados sus grandes temas por artistas de la talla de Dani Martín, Pablo Alborán y Rozalén.

«Sí, este disco es una manera de reivindicarme, también por la mezcolanza de las colaboraciones, para que la música no sea un gueto en el que diferenciarse. Aquí hay gente que ama las canciones por encima de todo», dijo ayer ante la presentación de Dual (Sony Music).

Músicos y «colegas» procedentes de la canción de autor, como Bebe, Marwan o Andrés Suárez, coinciden en el listado de duetos junto a otros de corte más pop, como Leire Martínez (de La Oreja de Van Gogh), David Otero o Marco Mengoni.

A diferencia de lo que sucedió cuando Sony Music emprendió previamente este formato Dual (con Malú e India Martínez, quien también participa en el álbum), esta vez fue el protagonista quien tomó la iniciativa de la propuesta.

«Era consciente de que no me encontraba en el lugar de otros artistas que lo han hecho, pero sí tenía la suerte de haber compartido con amigos y compañeros muchos ratos y fue cuestión de coger el teléfono y probar», señala Cantero (Molina de Segura, 1982).

Los primeros a quienes les sonó el móvil fue a los canarios Efecto Pasillo, «amigos cercanos» con los que comparte productor y representante y a quienes entregó Y yo, un tema que le devolvieron reinterpretado como «una joya más optimista».

No podían faltar tampoco en el listado el murciano Jorge Ruiz y su banda, Maldita Nerea, paisanos que lo ampararon en su arranque como artista, ofreciéndole la apertura de su gira durante dos años. A ellos les prestó Quédate.

Junto a Antonio Orozco versiona Quiero que vuelvas, Dani Martín se encarga de Me inventaré, con Bebe rehizo Tiemblo y a Pablo Alborán le entregó su niña mimada, Sólo luz, anticipada como uno de los sencillos del disco.

«Lo de Pablo fue mágico. Le escribí por whatsapp, porque no me atrevía ni a llamarlo. Me había nombrado en una entrevista y le pregunté si quería participar, que escogiese una de las canciones. Me respondió que justo estaba escuchando mi disco y me envió inmediatamente una nota de audio interpretando Sólo luz de arriba a abajo; solo tres días después estábamos en el estudio», cuenta.

Este Dual constituye su primer proyecto amparado por una multinacional, pero este funambulista lleva años dando saltos mortales.

«Sacar discos no es nada fácil y hemos conseguido hacer cinco antes de fichar por una compañía. Sabía que para despertar el interés de alguien, primero tenía que mostrar el movimiento», dice el músico, que durante este tiempo se ha puesto también en la piel de otros artistas para componerles temas.

Una canción para Raphael

Así consiguió uno de los hitos de su carrera, escribir para Raphael uno de los cortes de su último disco, Infinitos bailes, concretamente la canción Igual (loco por cantar), una de sus favoritas.

«Cuando compongo para alguien, tengo un margen en el que moverme. Me va dado por su tesitura, su lenguaje... Cuando lo hago para mí, no pienso. Ni siquiera sé qué escribo hasta que lo hago. A veces todo empieza por una frase que me atrae por su fonética», comenta.

El 24 de febrero inicia gira en Ávila (sala Lienzo Norte) y su agenda incluye numerosos compromisos más, por ejemplo en Palma de Mallorca (25 de febrero, Auditorium), Alicante (3 de marzo, Teatro del Mediterráneo) y llegará a Murcia el 4 de marzo (Teatro Romea).

La gira también pasará por Madrid el 30 de marzo (Joy Eslava), Barcelona, el 7 de abril (Luz de Gas), y Valencia el 8 de abril (Espai Rambleta).