Carlos Santos, Mejor Actor Revelación en los Premios Goya

El intérprete Carlos Santos ha recibido este sábado 4 de febrero el Premio Goya 2017 a Mejor Actor Revelación por su papel en la película 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez.



Santos ha superado a sus colegas Ricardo Gómez ('1898. Los últimos de Filipinas'), Rodrigo de la Serna ('Cien años de perdón') y Raúl Jiménez ('Tarde para la ira').



Santos, que estudió Arte Dramático en la Escuela de Arte Dramático de Murcia (ESAD), ha subido visiblemente emocionado a recoger la estatuilla. "Muchas gracias a la Academia por este premio", ha dicho después de soltar un suspiro ante los micros. El intérprete ha terminado agradeciendo a sus compañeros del equipo de la película el trabajo que le ha llevado a hacerse con el galardón.



"Sólo la nominación es un modo de devolver a los productores la apuesta que hicieron por mí", dijo Carlos Santos al conocer su nominación. El actor se ha medido con Ricardo Gómez, nominado por 1898. Los últimos de Filipinas; Rodrigo de la Serna por Cien años de perdón, y Raúl Jiménez por Tarde para la ira.



El personaje que le ha dado a Carlos Santos el premio más importante del cine español es el del ex director general de la Guardia Civil en España, Luis Roldán, que ha supuesto para el actor murciano «un reto increíble, desde el mismo momento en el que me confirmaron que me daban el papel».



A pesar de estar nominado a mejor actor revelación, Santos lleva una larga trayectoria a sus espaldas. El pasado año también participó en La madriguera y ha protagonizado numerosas obras de teatro, además de series de televisión, como Los hombres de Paco, El tiempo entre costuras y, recientemente, Lo que escondían sus ojos. Hace unos días presentó además en Murcia su nueva apuesta como director teatral, Un tonto en una caja, que estrenará en el Teatro Romea el próximo 25 de febrero.



La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 31 edición, una ceremonia que tiene lugar por quinto año consecutivo en el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid y que cuenta con el intérprete y humorista Dani Rovira como maestro de ceremonias.