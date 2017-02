Libros que puedes leer en una hora (o menos)

A veces, el ajetreo de la vida diaria nos lleva a dejar de lado algunas de nuestras pasiones. La lectura requiere concentración y tranquilidad y no siempre es fácil empezar con una obra larga que no sabemos cuándo podremos acabar. Por ello, te queremos proponer una selección literaria de libros cortos que podrás leer en poco tiempo, incluso en menos de una hora. Y es que como dice el dicho, lo bueno si es breve, dos veces bueno.



'La caída de la casa Usher', de Edgar Allan Poe



´La caída de la Casa Usher´, también conocido como ´El hundimiento de la casa Usher´ (título original en inglés: ´The Fall of the House of Usher´) es un cuento de terror que habla de la enfermedad que asesta a los hermanos Usher. Roderick y Lady Madeline Usher viven solos en un viejo caserón, sacudidos por sus dolencias, pero tras la muerte de la chica, empiezan a producirse terribles acontecimientos que tendrán un trágico final.

'Leer en el retrete', de Henry Miller



Un texto divertido, punzante, ácido que repasa el hábito extraño e inconfesable que tienen muchos lectores: leer en el retrete. A lo largo del libro encontrarás una serie de reflexiones sobre la lectura, que necesita de una concentración y dedicación total.



'La nariz', de Nikolái Gógol



¿Qué debes sentir si un día te despiertas y descubres que has perdido la nariz? Así arranca esta curiosa historia cuyo protagonista acaba descubriendo que su nariz tiene vida propia. El autor consigue a base de gracia e ingenio combinar a la perfección la realidad y la fantasía, retratando a su vez la sociedad rusa de su tiempo.

No faltan críticas a la vanidad, la ambición y las apariencias.



'La llamada de Cthulhu', de H. P. Lovecraft



Cthulhu, criatura venerada por una secta, descansa en un sueño profundo en su ciudad sumergida. Pero un día la ciudad emerge. ¿Habrá llegado el momento del despertar de este terrible ser? El relato ´La llamada de Cthulhu´ tiene un carácter casi fundacional en relación con el ciclo de los mitos de Cthulhu.





´El niño con el pijama de rayas´, de John Boyne



Este ´best-seller´ traducido a más de 30 idiomas y que ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo, se puede devorar en poco más o poco menos de 60 minutos. En él, Bruno, un niño curioso y aventurero que recientemente se ha mudado a un lugar que todavía no entiende bien. A través de la ventana de su nueva habitación, puede ver cómo cientos de personas vestidos a rayas desfilan al otro lado de una valla. A través de esta valla, una mañana que sale a jugar, conocerá a un niño que viste uno de estos ´pijamas´ a rayas llamado Shmuel. Shmuel le contará su historia, y gracias a sus palabras, tanto Bruno como el lector entenderán los horrores del nazismo.

'En el corazón de las tinieblas', de Joseph Conrad



En esta pequeña novela se basó –con bastante libertad- Francis Ford Coppola para escribir el guión de su obra maestra ´Apocalyse Now´. Cuenta la historia, con un punto de vista claramente autobiográfico, de un marinero llamado Charlie Marlow, que echa la vista atrás para narrar el descenso en barco por un río de un Congo colonizado, en busca de un tal Kurtz –el mismo nombre que dio Coppola al personaje de Marlon Brando-, un merchante de marfil.

'Nada', de Janne Teller



El protagonista de este engañoso libro es Pierre Anton, un soñador estudiante de primaria que deja la escuela el día que se da cuenta que nada tiene sentido. Decimos que es engañosa, porque aunque parezca una novela amable y ligera, contiene momentos que revelan verdades desgarradoras. Por algo se convirtió en lectura obligatoria en la enseñanza danesa, de donde es oriunda la escritora Janne Teller. Sus otras novelitas, ´Ven´, ´Guerra´ y ´Todo´, se pueden leer también en unos pocos minutos, y son muy recomendables.

'El Sunset Limited', de Cormac McCarthy



En una habitación de hotel, un hombre negro y un hombre blanco mantienen una intensa conversación en la que ambos desnudarán sus almas por completo. El hombre blanco es un profesor de universidad que momentos antes ha intentado suicidarse tirándose a las vías del metro. El hombre negro es su antítesis: ha tenido una vida difícil, jamás ha pisado la universidad y las enseñanzas que conoce son las que aprendió en las calles, pero aun así, mantiene grandes esperanzas guiado por su fe. Durante su debate, tratarán de dilucidar el sentido de la vida.

´Crónica de una muerte anunciada´, de Gabriel García Márquez



Gabo tiene un montón de relatos breves y novelas cortas –como ´El coronel no tiene quien le escriba´, o la más reciente ´Memoria de mis putas tristes´- igualmente recomendables, pero nos hemos decantado por esta crónica de un asesinato. El relato comienza con un gran ´spoiler´, porque en cuanto el narrador comienza a presentar el devenir de los hechos, el lector ya se entera de que los hermanos Vicario matarán a Santiago Nasar. García Márquez nos atrapa desde el principio con su maestría a la hora de relatar un modo de ver la vida y de vivirla, la del Caribe colombiano, que es lo que a lo largo de su obra vino a contarnos.

'La novela del ajedrez', de Stephan Zweig

El genio del ajedrez Mirko Czentovicz está embarcado en un viaje transoceánico hacia Nueva York. Nadie en el barco es capaz de hacerle sombra, todos sucumben. Hasta que aparece en escena un misterioso contricante, el señor B., un ciudadano vienés de noble ascendencia que huye del nazismo. Esta novelita nos narra la tensa partida que mantienen ambos personajes, el marco perfecto para percibir las diferencias entre dos personalidades antagónicas y la capacidad de resistir a la presión del ser humano, y nos mantendrá pegados a las páginas de principio a fin.