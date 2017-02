Carlos Santos aspira hoy al Premio Goya como mejor actor revelación

El actor murciano Carlos Santos desfilará este sábado por la alfombra roja de los Premios Goya y podría conseguir su primera estatuilla tras conseguir la nominación como mejor actor revelación por su papel de Luis Roldán en El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez.

"Sólo la nominación es un modo de devolver a los productores la apuesta que hicieron por mí", dijo Carlos Santos al conocer su nominación. El actor se medirá durante la gala de los Premios Goya a Ricardo Gómez, nominado por 1898. Los últimos de Filipinas; Rodrigo de la Serna por Cien años de perdón, y Raúl Jiménez por Tarde para la ira.

«Mucha gente me decía que seguro que estaba en las 'quinielas', pero hasta que no dicen tu nombre, todo es una quimera», aseguraba a esta Redacción el actor, que el pasado 30 de enero se alzaba con el premio a mejor actor revelación en la 72 edición de los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Santos señalaba que era la primera vez que recogía un premio cinematográfico que, además, recibía en el primer cine al que asistió en Madrid. En la gala de los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos El hombre de las mil caras conseguía otras tres medallas: Mejor director; Mejor actor (Eduard Fernández), y Mejor guión adaptado.

El personaje que le podría dar a Carlos Santos su segundo premio cinematográfico y el más importante del cine español es el del ex director general de la Guardia Civil en España, Luis Roldán, que ha supuesto para el actor murciano «un reto increíble, desde el mismo momento en el que me confirmaron que me daban el papel».

«Fue un sueño, no sólo por el papel, sino por el hecho de trabajar con Alberto Rodríguez, que lo hace todo más sencillo; era tener una red segura», recuerda Santos, quien insistía hace unos días en agradecer a los productores de la película la confianza que depositaron en él. «Se la devuelvo en forma de nominación, independientemente de lo que pase en febrero; me quedo con el trabajo de los cuatro meses de ensayos y rodaje; con eso ya me siento pagado y tranquilo», decía entonces.

Santos aseguraba que comparte nominación con tres actores «fantásticos» y recuerda a todos aquellos que faltan en lo que para él debería ser una larga lista. «Me siento de alguna manera abanderado de muchos profesionales que podrían estar aquí y que, por la distribución de las películas o por otras circunstancias, no tienen tanta visibilidad».

Pero celebra sin dudar el buen estado del cine español. De hecho, el actor murciano participa en una de las películas más taquilleras de este año, Villaviciosa de al lado, que ha superado en enero los diez millones de euros en taquilla con más de un millón y medio de espectadores.

A pesar de estar nominado a mejor actor revelación, Santos lleva una larga trayectoria a sus espaldas. El pasado año también participó en La madriguera y ha protagonizado numerosas obras de teatro, además de series de televisión, como Los hombres de Paco, El tiempo entre costuras y, recientemente, Lo que escondían sus ojos. Hace unos días presentó además en Murcia su nueva apuesta como director teatral, Un tonto en una caja, que estrenará en el Teatro Romea el próximo 25 de febrero.