Luis López Carrasco: "Solo los ricos pueden permitirse hacer 'cine pobre'"

Este año harán tres desde que Luis López Carrasco estrenara su primer y único filme en solitario: 'El futuro'. Sin embargo, no ha parado desde entonces y ya está preparando 'El año del descubrimiento'; aunque en proyectos «pequeñitos» (en lo económico), como el suyo, las cosas van despacio. Su gran objetivo, ahora, el Festival de Berlín.

Luis López Carrasco (Murcia, 1981) es uno de esos cineastas obligados a lugar contra la industria. Aunque asegura sentirse «cercano a ellos» –por haber entrado en alguna ocasión en la rueda-, se muestra comprometido con la situación de sus semejantes y reclama atención por parte de las instituciones para ese otro cine, más humilde, más modesto. Con una película en solitario en cartera (El futuro) y otra por llegar (El año del descubrimiento), su trayectoria se ha visto reconocida con su reciente selección para el Berlinale Talents, la plataforma de talentos emergentes del prestigioso Festival de Berlín.



Inmerso en un rodaje, ¿no?

Sí. Esta semana estoy en Valencia haciendo un rodaje para el centro de arte Home de Manchester. Todos los años realizan un festival de cultura española y latinoamericana y en Parlelo están preparando una expo sobre la movida madrileña. Y como mi película El futuro era un retrato de la juventud de aquellos años se pudieron en contacto conmigo.

¿Y de qué va el vídeo?

Estamos haciendo un retrato de la que fuera cantante y bailarina del grupo Zombies, Tesa Arranz. A partir de aquello ella se ha dedicado a la poesía, a la pintura... Además, ha tenido una vida tumultuosa y hace unos meses leía un texto sobre ella en El estado mental y me parecía que contaba la movida con una visión más cruda y visceral, pero a la vez muy lúcida. De modo que, más que un retrato documetal es un ensayo artístico historia.

Pero su gran proyecto es El año del descubrimiento, su segundo largo, en el que también vuelve a la españa de finales de siglo.

Sí. Este nuevo proyecto se inspira concretamente en el año 92. Yo con mis películas lo que intento es construir una especie de archivo o documental que a lo mejor alquien hubiera hecho en el pasado, pero que se descubre ahora. Lo que hago es traer esa realidad al presente, construir esos momentos del pasado que a lo mejor nadie pudo registrar. Y con esta trabajo queremos hablar de la sociedad española de aquel año, esperanzada con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, pero que también cargaba con otros aspectos menos conocidos y dramáticos. Ese tipo de contradicciones nos ayudan a pensar el presente de España. La película, por ejemplo, pone el foco en la reconversión industrial, concretamente en Cartagena, donde hubo una serie de movilizaciones y protestas por el cierre de astilleros y fundiciones que desembocó en una batalla campal con la Policía el 3 de febrero de ese 1992. Y, a parte de que fue muy larga –duró ocho horas–, el acto más visible fue la quema de la Asamble Regional con cócteles molotov. Y, claro, la de la Asamblea en llamas es una imagen tan potente y simbólica que me parece que ilustra a la perfección esa 'cara B' de la que hablamos.

El Futuro también incluye cierto contenido político. ¿Es una característica marca de la casa?

En un primer momento es más bien un interés histórico, en el sentido de que me resulta muy difícil entender el presente y es bueno saber que a veces lo que nos preocupa en la actualidad no viene de la nada, sino que es producto de procesos de mucho tiempo atrás como la desindustrialización. Y me llama la atencion que cuestiones como esta casi nadie las recuerde. Entonces, bueno, digamos que se podrían considerar películas políticas, pero no militantes; no es tanto eso como un análisis crítico. De alguna manera, para mí hay un choque muy fuerte entre lo que la sociedad quería ser en el 92 y lo que el sustrato social era en realidad.

¿Esperaba, con poco más de treinta años, estar camino de su segunda película en solitario?

No, no me lo esperaba. En ese sentido estoy muy contento porque la crisis y los recortes han tenido una repercusión terrible, pero gracias a la amistad y a la solidaridad de diferente compañeros hemos podido ir poco a poco terminando una serie de proyectos que, además, han tenido recorrido internacional.

¿La 'cara B' de esta crisis podría ser que se han abierto nuevos caminos para la realización adiovisual? Parece que hay más directores jóvenes que antes...

Es una pregunta un poco peliaguda porque es innegable que han aparecido más de 50 o 70 nuevos directores y directoras en lo últimos seis años y buena parte de ellos con bastante repercusion naciona e internacionl. Ahora bien, la pregunta que yo me haría es cuántos de esos directores han hecho una segunda o tercera película. Porque hacer la primera es más fácil. Hacer una película con compañeros y en tu tiempo libre está bien con 20, 30 o 35 años, pero después... Es peligroso pensar que fuera de la industria puede haber una proyección estable de cine. El talento se tiene que apoyar de algún modo, porque defender prácticas autónomas y amateur significa defender el 'cine pobre', y ese solo se lo pueden permitir los ricos, los que no tienen que trabajar. Hay que andarse con ojo porque ningún modelo de distribución alternativo se ha demostrado viable.

No es muy optimista con la situación del cine en España...

Antes, entre las superproducciones y el cine amateur había una zona intermedia, de películas de un millón, millón y medio de presupuesto, a la que se podía acceder. Pero esa clase media ha desaparecido. Ahora solo se hacen películas muy industriales apoyadas por Antena 3 o Telecinco, con rostros conocidos y con presupuestos bastante altos, y, al otro lado, micro producciones con micropresupuestos. En los últimos años el cine español ha reconectado con el público y eso es bueno, pero creo que debería ser positivo para todos los ámbitos: distribución y exhibición, pero también para los otros cineastas.

Tengo que preguntarle por el Berlinale Talents.

Me hace una ilusión tremenda. Por un lado es un reconocmiento y, por otro, una ayuda. Cada vez más tienes que pensar que vas a tener que financiar tus proyectos fuera de España, porque parece que no hay mucho interes aquí.