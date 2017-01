Pájaro Sunrise: "Avanzar requiere a veces volver a empezar"

Yuri Méndez, AKA Pájaro Sunrise, empezó a trabajar en The Collapse a principios del 2015, cuando, sufriendo una conjuntivitis, se encontró sentado solo en la oscuridad y con un irresistible impulso de escribir canciones nuevas.

Cuando Yuri salió de la oscuridad, ya con la vista al cien por cien, se juntó con otro artista asociado al sello Lovemonk, Bart Davenport, en los estudios Punta Paloma. Ahí grabaron y produjeron un disco con la ayuda de Shawn Lee, Charlie Bautista y Javier Jiménez. Pero, cuando Yuri volvió a Madrid, su vida se convirtió en el reflejo del título de una de esas canciones. Todo colapsó. Su vida privada se derrumbó después de salir de una larga relación, varias amistades dejaron de serlo, algunas de sus guitarras se estropearon, estaba sin dinero y se rompió la mano, por lo que tuvo que cancelar sus conciertos de ese verano. Afortunadamente estamos hablando de Pájaro Sunrise, lo que significa que no hay drama demasiado grande como para no reírse un poco de él. «We might as well sing to the collapse of everything» (´Más valdría cantar al colapso de todo´) canta Yuri en el tema que da título al álbum que presentará esta noche en La Yesería de Murcia.

¿Este disco está escrito antes o después del colapso?

Está escrito antes del colapso; o al menos antes del colapso efectivo. Supongo que para que algo se derrumbe es necesario que la estructura esté dañada desde mucho antes, así que dejémoslo en ´durante´.

¿Por qué titular al disco The Collapse? ¿Cuál es su origen?

No me paré a pensar demasiado de dónde venían las letras. Los últimos años han sido especialmente convulsos –quizá la humanidad ha vivido con esa misma sensación en todas las épocas, no lo sé– y me pareció que el título iba bien con el espíritu de los tiempos; nunca lo interpreté como algo personal. El día que grabamos The Collapse of Everything, justo antes de terminar, recuerdo haber abierto Twitter en el móvil y ver las primeras noticias sobre los atentados de París: definitivamente iba con el espíritu de los tiempos.

¿Las canciones nacieron desde algún tipo de malestar vital? Intuyo un impulso vitalista, esperanzador€

Las dos semanas durante las que escribí estas canciones fueron semanas felices, a pesar de las letras y a pesar de lo hueca que suena la palabra. Era la primera vez en un año que tenía tiempo para dedicárselo a mis propias canciones, y lo disfruté como un crío. No había malestar vital, o no al menos un malestar vital del que fuese consciente.

«We might as well sing to the collapse of everything», dice la canción que te ha proporcionado el título. ¿No queda otra que volver a levantar el vuelo y sonreírle a la vida?

He aprendido casi todo lo que sé por ensayo y error, y tiendo a pensar que no existe otro método. Quizá suene a libro de autoayuda, pero tengo muy asumido que avanzar requiere volver a empezar muchas veces, y que dejarse vencer por la frustración no conduce a nada. No sé si siempre es posible sonreír, pero es necesario al menos no quedarse uno quieto ni aferrarse a un modo de vida cuando todo lo que lo sustentaba se desmorona.

Por aquello de la ceguera, ¿The Collapse es un disco para escuchar en la oscuridad?

Me gusta escuchar música con poca luz. La vista y el oído están muy relacionados –incluso las zonas del cerebro que activa cada sentido son en parte las mismas–, y diría que no sólo éste, cualquier disco gana en la oscuridad.

¿Cómo describirías el disco?

Me temo que no podría describirlo; se me da fatal hablar de las canciones que hago, y todavía lo tengo demasiado cerca como para verlo con perspectiva.

¿Cómo fue asociarte a Bart Davenport?

Otra vez va a sonar a tópico, pero fue un sueño cumplido. Soy muy fan de su música desde su primer disco, y Palaces (2010) me acompañó mucho en una época bastante difícil. Tenerle al lado durante todo el proceso, poder hablar de las canciones con él y grabar este disco juntos ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.

¿Te gusta jugar con el claroscuro en tus canciones?

Supongo que en cierto sentido sí, aunque sea de manera figurada. Las letras tristes con melodías alegres son el truco más viejo del pop, pero parece que nunca pierde efecto. Y además me falta sentido trágico –o me sobra y necesito mantenerlo controlado, no lo sé-, así que tiendo a buscar contrastes.

¿Por qué dejaste de actuar?

A finales de 2011 sentía que la banda y yo mismo estábamos en mejor forma que nunca. Ese otoño nos dieron el premio de La Noche en Vivo al mejor grupo en directo, y acabábamos de volver de una gira estupenda por Japón. Pero al llegar a España nos encontramos sin conciertos ni nada en el horizonte, y supongo que, sumado al cansancio acumulado de cinco años muy intensos, el choque fue demasiado brusco. Sentí que necesitaba parar y replantearme lo que estaba haciendo y mis propias expectativas, o iba a acabar por perderle el gusto a la música. Aunque durante ese tiempo nunca dejé de grabar ni de hacer algunos conciertos fuera de España, la pausa me sirvió justo para lo que quería: ahora vuelvo a tocar con las mismas ganas de siempre, y supongo que con bastante más confianza de la que tenía antes.