Entre los nuevos héroes del rap, Agorazein (AGZ) tienen un especial mérito, puesto que emergieron en un momento de baja popularidad del género (principios de esta década), con un lenguaje y un sonido más fresco y luminoso que la anterior generación, apostando por producciones ricas que se abren incluso a la música electrónica.

Desde que el álbum Kind Of Red los pusiera sobre el mapa en 2011, el colectivo madrileño –actualmente compuesto por Fabianni, I-Ace, Jerv.agz, Sticky M. A. y C. Tangana– ha afianzado su posición en primera fila del panorama hip-hop nacional a través de un constante goteo de trabajos tanto individuales como colaborativos (con Cookin' Soul, Emelvi, etc.), caracterizados por una apertura de miras inusual y un control de calidad infalible. Pero con Siempre, estrenado hace unos meses, los del barrio de Quintana exhibieron su trabajo más maduro y el que más les aleja de lo que hasta hace muy poco tiempo entendíamos como 'rap'; y lo presentan esta noche en la sala REM.

El álbum, publicado en noviembre, llega después del éxito y revuelo generado por el 10/15 de C. Tangana, además de otros temas sueltos como Antes de Morirme (ft. Rosalía) y un aluvión de sold outs por diferentes salas españolas. Agorazein estaban lo suficientemente seguros y bien posicionados como para hacer tranquilamente lo que les diera la gana. Y así lo hicieron. Son conscientes de que pertenecen a un nuevo pop, y que si los medios generalistas han decidido incluirles en su agenda y portadas de este año es por algo.

Siempre recorre varios retazos del modus vivendi artificial de los nuevos paladines del trap español. Una receta que parece cruzar el glamour con lo macarra y los chalés por descampados, un poco como la asimilación ibérica del modo de vida predicado en los vídeos yanquis. Capa que barnizan con misterios lynchianos, realidades paralelas y algún macguffin, creando así una sinergia entre imágenes y música.