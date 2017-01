Yerma, contra la naturaleza

Pocas fuerzas en nuestra realidad son tan poderosas como la de la naturaleza. Lo que dicta la madre tierra, lo que dictan las leyes de la vida, son sentencias prácticamente irrenunciables. La ciencia es, por otro lado, ese archienemigo de Gea que lucha contra viento y marea por mitigar los efectos de la voluntad del planeta. Sin embargo, hay veces en las que los hombres y su ciencia son incapaces de combatir contra ella; y aunque ahora sea una batalla ganada –de una u otra manera–, hubo un tiempo en el que no fue así. Yerma (1934), del inmortal Federico García Lorca, germinó en ese tiempo, y la compañía murciana Doble K Teatro –en comunión con el Teatro Circo y el Teatro Romea– la recupera para el público de 2017 como un alegato a la reflexión. O al menos así lo entiende el director de la obra, Javier Mateo. «Creo que vivimos una ´modernidad líquida´, citando al recientemente fallecido Zygmunt Bauman, en la que las personas no quieren comprometerse, donde el compromiso es como la antítesis de la libertad. Hoy día, muchas mujeres jóvenes toman la decisión de no tener hijos, es algo que está en el ADN de los chavales. En cambio, Yerma (nombre del personaje protagonista de la obra) es una mujer que lo único que quiere a toda costa es tener hijos, porque si no es así, no se sentirá realizada y no alcanzará la felicidad», señala Mateo.

Lorca concibió a Yerma como una mujer volcada en una batalla (entonces) perdida contra la naturaleza; una mujer estéril incapaz de ser fecundada, un deseo íntimo y vital del que «surge un poema de extraordinaria belleza trágica que es un grito desgarrado contra la naturaleza que es enemiga de las mujeres que nacieron con un sino contrario a ella». Está interpretada por Inmaculada Rufete, quien casi sin quererlo ha sido una pieza clave en la concepción de esta versión murciana de Lorca.

«Ella es una actriz de una naturaleza increíble, una intérprete con una faceta dramática muy destacada, y desde hace 10 o 12 años tenía en la cabeza que en algún momento tenía que interpretar Yerma», confiesa Alfredo Zamora, cofundador de Doble K Teatro con Inmaculada Rufete, productor de la obra y parte del elenco de actores junto a Toni Medina, Eva Torres, María Alarcón y Paquita Martínez.

Precisamente, Alfredo es Juan, el marido de Yerma, que a su vez es, para el director, uno de los elementos distintivos de esta interpretación de la tragedia lorquiana, que ya pasó por el Romea en el presente siglo con la adaptación de Miguel Narros (2012): «Siempre se ha hecho un melodrama del marido de Yerma, pero él no es malo, quiere a su mujer. No hemos querido enjuiciarlo». Además, Doble K Teatro se ha volcado esta vez en esclarecer la dualidad que existe entre lo que es la naturaleza humana, el instinto como elemento motor por el cual las personas se atraen sin otra razón, y los valores morales y religiosos que aplastan esa voluntad.

Este viernes (estreno) y este sábado (ambos, a las 21.00 horas), las tablas del Romea se convertirán en ese campo de batalla entre la naturaleza y la mujer, entre el instinto y los valores de la época; y, entre medias, un espacio para la reflexión con «un texto superlativo», un autor incomparable y una compañía entregada.