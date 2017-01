Futuro Terror: "Lo de comprar paquetes de bandas cutre indies con cachés desorbitados da mucha pena"

Con la irreverencia propia de los grupos de su género, los alicantinos Futuro Terror levantan esta noche el telón de la décima edición del Microsonidos, que ha preparado hasta el mes de abril un intenso programa de conciertos de bandas independientes que recorrerá buena parte de las salas de Murcia.

Arranca la décima edición del Microsonidos, un festival de música independiente que se extiende desde este viernes hasta el mes de abril, combinando propuestas novedosas con otras más consolidadas, y con abundancia de bandas locales y vecinas –sobre todo desde que les cortaran el grifo de las subvenciones–. En este último grupo se enmarcan los alicantinos Futuro Terror, que el pasado mes de mayo lanzaron su segundo álbum, Su nombre real es otro, y que serán los encargados de inaugurar esta nueva edición del festival junto a los zagales salvajes M76. Un cóctel de garaje y punk que inundará esta noche la 12&medio.

¿A qué se debe que la zona de Alicante-Benidorm esté dando tantos grupos?

Bueno, yo supongo que la celebración de eventos como el Funtastic hacen que se consolide un interés por cierta música, pero la verdad es que tampoco hay muchas bandas de nuestro rollo. Queremos más bandas. Tres por persona interesada en el punk estaría bien.

¿Cómo es la relación entre ellas?

Muy buena, aunque sigue habiendo una especie de barrera intergeneracional en Alicante que no entendemos bien. No conocemos a mucha gente más joven que nosotros que haga cosas. En Valencia, en cambio, se agradece ver que cada vez hay más bandas con gente de 20 años que se mueve en los mismos círculos que la de 30 y 40.

¿Conocéis la 'escena' murciana? ¿Qué os llama la atención?

Conocemos bandas y nos llevamos muy bien con ellas, pero no una escena como tal. La sensación, sin embargo, es que hay algo más de unión que en Alicante.

Su nombre real es otro fue grabado en los Miradoor Studios de Marco Velasco en Alhama. ¿Cómo transcurrió la grabación?

Grabar con Marco es un gustazo. Es como estar en casa, y eso hace que grabemos muy relajados y que los temas salgan bien. De alguna manera, se ha convertido en una referencia no solo para nosotros, sino para más gente en Alicante. Aunque ahora que ya llevamos dos discos con él, es posible que probemos otros sitios.

¿Qué hay detrás del tema Burguesía Records? ¿Qué la inspiró?

La inspiraron los y las adolescentes con bolsos de Burger Records, un sello que me parece totalmente irrelevante y que lo único que ha hecho ha sido editar cintas a bandas que eran de 'Goner' o de 'In the red'. Lo curioso de este fenómeno es que una marca puede ponerse de moda en este mundillo sin que importe una mierda la música. La mayoría de gente que empezó a llevar camisetas o bolsos de Burger Records estoy seguro que no sabrían decirte más de tres bandas del sello.

¿Os apetecía descargaros un poco de cómo funciona la industria musical en este país?

La industria musical en este país es sencillamente una broma de mal gusto, y está dominada por gente que encima van de mecenas y de enrollados. La prensa musical es también una broma. Lo de las listas de lo mejor del año y demás es absolutamente ridículo; y te lo digo yo que tengo un grupo que aparece en esas listas. Es todo muy demencial. No tiene ningún sentido que no exista ninguna correspondencia entre la legitimación que se supone que te da la prensa musical y el valor que luego tienen los cachés de los grupos. El tema de los festivales comprando paquetes de bandas cutre indies con cachés desorbitados da mucha pena. Es muy cutre. Y hay gente haciendo mucho negocio y muchas bandas muy buenas que no pueden ni por asomo vivir de esto.

¿Qué tenéis entre manos Futuro Terror ahora mismo?

Un cómic, un documental y otro disco. Sé que parece una broma, pero es todo verdad.