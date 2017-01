Leticia Moreno: "Tengo una relación con mi violín como no la he tenido con ninguna persona"

Tiene apenas 31 años y ya está a la altura de los más grandes. Ha tocado con las orquestas más prestigiosas del mundo y fue alumna aventajada del maestro Rostropovich en sus últimos años de vida. Esta noche tocará en Murcia y mañana en Cartagena, dos fechas dentro de una gira que la llevará en los próximos tres meses por cuatro continentes y en la que apenas quedan huecos por rellenar hasta el próximo verano.

La Orquesta Sinfónica de la Región se ha propuesto popularizar la música clásica a fuerza de recitales. Y para ello la semana pasada anunció su movimiento más destacado: traer a Murcia a algunos de los mejores solistas y directores del panorama nacional e internacional. Este ciclo, que se alargará hasta junio, comienza esta noche en el Auditorio Víctor Villegas con la joven Leticia Moreno (31 años) sobre el escenario, probablemente la violinista con mayor proyección internacional de nuestro país. Alumna del maestro Rostropovich y una habitual en algunos de los teatros más importantes de Europa y Estados Unidos, esta noche –y mañana en El Batel de Cartagena– interpretará la Sinfonía Española de Édouard Lalo y la Sinfonía número 1 de Sibelius. En su haber, casi tres décadas de entera dedicación a la música.

¿Había tocado ya en Murcia?

No, es la primera vez. Creo (risas). Pero el primer ensayo ha sido una toma de contacto fantástica con una gran orquesta como la de la Región de Murcia y un auditorio muy bonito y con una acústica espectacular.

Comenzó a tocar el violín de muy pequeña, con tres años.

Sí. Comenzó como un juego, una muñeca más en mi cuarto. De hecho, incluso mi abuela me hizo algún vestido para el violín (risas). Pero fue con cuatro cuando regresé a España –desde que tenía nueve meses vivió en Boston con su familia– y probé con diferentes profesores. Aunque un momento verdaderamente importante fue cuando entré en la Escuela de Música Reina Sofía, con 11 años, como alumna del maestro Zakhar Bron. Fue cuando mis estudios se encauzaron seriamente, el momento en el que se establece una dirección en mi carrera.

Con cinco años da su primer recital y con 12 ya está recorriendo Europa. Ensayos, conciertos, grabaciones... Prácticamente no ha conocido otra forma de vida.

Para mí sería difícil concebir la vida sin el violín. Es un modus vivendi. Cada uno tenemos algo que simboliza nuestra estabilidad y para mí es la música y el violín.

Del violín se dice que es un instrumento muy esclavo y que no da lugar a fallos. ¿Es el violín un instrumento muy serio?

No sé si es serio, pero es endiabladamente difícil de tocar, incluso para mí después de casi tres décadas de dedicación. Y no se vuelve más fácil, al revés. Requiere de una concentración extraordinaria y una constancia sobrehumana.

Los violinistas son de los instrumentistas que en mayor estima tienen a su herramienta de trabajo. Pero, hace poco, otro compañero de renombre, Ara Malikian –que estará en el Villegas el 5 de febrero– decía que para él no era más que «un trozo de madera». ¿Qué es para usted?

Ara (Malikian) y yo somos buenos amigos y le tengo muchísimo aprecio y admiración profesional. Pero para mí no es un solo un trozo de madera. De hecho, casi lo personifico. Es un ser propio y tengo una relación muy íntima con el violín, una relación como no la he tenido con nadie. Al final, no hay un solo objeto o persona con la que haya pasado más tiempo en mi vida que con el violín. Además, es el instrumento que me permite estar en contacto con la música, física y emocionalmente.

Ha tocado en los mejores teatros del mundo, con sinfónicas como las de Viena y Chicado, y tan solo tiene 31 años. ¿Queda algún reto para Leticia Moreno?

Cada día es un nuevo reto. La Sinfonía Española de Édouard Lalo la conozco desde los quince años y tocarla hoy para el público murciano va a ser un nuevo reto. Y cada ensayo y cada recital... La música es un arte que no tiene fondo. Nunca se va a acabar, eso lo tengo claro. Siempre hay nuevas montañas por escalar. Me lo dijo Rostropovich: 'Has sido elegida para ser un soldado de la música', y ahora entiendo lo que me quería decir. Por ello, el concierto de hoy es el siguiente escalón en mi carrera.