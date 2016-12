«Hacer ´The Hole´ es un caramelo»

La periodista es una de las nuevas caras del cabaret, que pasará por Murcia por tercera vez

«Todo el mundo debería hacer un The Hole alguna vez en su vida». Así resume Berta Collado el «subidón» por ejercer de anfitriona de una fiesta «mágica» en la que se reta a los límites de la moral. Ella será –del 6 al 8 de enero–, junto a Cristina Medina –hasta el jueves– y Víctor Massán –del 30 de diciembre al 5 de enero–, una de las guías de este «pelotazo» que vuelve por tercera vez a Murcia y que incluye desde cabaret y acrobacias hasta humor y striptease. Un show que, sin duda, no deja indiferente a nadie y desnuda a la Berta «un poco friki y petarda» que vive oculta bajo «otros programas y formatos».

Es la nueva maestra de ceremonias (MCs) de The Hole. Suena de maravilla...

Sin duda. Es un caramelo para cualquier artista porque es un show súper completo y el MCs, aparte de los monólogos, hace un poco de todo. Además, hay un elenco brutal de artistas de todo el mundo que, de verdad, es muy potente. Yo había ido a verlo alguna vez y siempre lo había comentado. Es un regalo, un caramelito para poder explotar tu vena de lo que quieras. Es un show muy libre y en el agujero cabe todo el mundo.

Paco León, Edu Alonso, Álex O'Dogherty, Anabel Alonso, La Terremoto... ¿Qué le han dicho los anteriores anfitriones de esta fiesta de la vida y el amor?

He hablado mucho con Pepa, La Terremoto, y con Álex un poco al principio, y me dijeron que no me lo podía perder. Que hiciera lo que fuera para intentar compaginarlo todo, pero que no podía perderme la oportunidad de hacer este show porque es mágico. Viéndolo como espectador ya sales con muy buen rollo, pero hacerlo es un subidón brutal, un chute de energía muy bueno. Alguna vez en la vida todo el mundo debería hacer un The Hole.

¿Cómo titularía la Berta periodista su debut en The Hole?

Madre mía (risas). Yo creo que debería titularlo 'En toda su esencia'. Lo bueno de este show es que, aunque tengas un guión cerrado, te da tanta libertad para poder jugar con lo que tú quieras que saca todo lo bueno que tienes dentro. Acostumbrados a trabajar muchas veces con guiones más estrictos, aquí todo lo quieras aportar es un regalo. Me divierte muchísimo y ese punto de libertad es para mí lo mejor de este espectáculo. Así que espero que se vea la Berta que no se ha visto en otros formatos o programas, Berta en toda su esencia.

Es la tercera vez que The Hole visita Murcia. ¿Qué tiene este show para que la gente siga queriendo ir a verlo?

Yo creo que es el ambiente y la magia que se crea desde el primer momento. Siempre que la gente va a ver un espectáculo sabe cómo entra, pero no cómo va a salir; y aquí nadie de los que lo ha visto ha salido igual que estaba antes de sentarse en su butaca. Y eso engancha. Hay gente que repite, que se ve el 1, que se ve el 2 y que vuelve a ver el 1. Es como si te inyectaran energía por todos los poros de tu piel.

¿Necesitaba pegarse una gran fiesta como esta?

Sí, por supuesto, pero como cualquier artista. Es que es tu fiesta, gira en torno a ti, y es libertad absoluta. Es desfogarse trabajando con gente que tiene un talento descomunal y con una estructura muy bien armada que es lo que hace que este show sea tan redondo.

¿La gira con The Hole va a afectar a sus compromisos televisivos y radiofónicos?

Al final es hacer encaje de bolillos. He conseguido seguir en la radio y también en la tele. Tengo la suerte de que en agosto voy a grabar un programa nuevo para TVE y, al no ser en directo, no me afecta en la gira. No sé cómo, pero voy a poder continuar con todo con un poco de ayuda. Al final te echan una mano para llegar a todos lados.

¿Qué se encontraría la gente si pudiera mirar a Berta Collado por un agujerito?

Pues lo que se puede ver en la función; y, aunque queda muy bien decirlo, no es marketing. Sale el punto más petardo, el de reírte de todo, aunque también de mala leche; un poco de cantar y de bailar, etc. Entonces, si miraran por un agujero, yo creo que al final verían lo que voy a dar en The Hole pero con un moño puesto (risas).