LegalMusic anuncia que no organizará la décima edición del SOS 4.8

La décima edición del festival, prevista para los próximos 28, 29 y 30 de abril 2017 en el recinto de La Fica de Murcia, se pospone hasta el año 2018, según ha anunciado LegalMusic, la empresa organizadora, a través de un comunicado. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura insisten en que su celebración seguirá adelante y que "más de una decena de promotoras se han interesado en hacerse cargo del evento cultural, aceptando las condiciones que tenía Legal Music por parte de la Comunidad Autónoma", que aportaba una subvención de 300.000 euros.

Desde LegalMusic han tomado la decisión de cancelar la décima edición del SOS 4.8 "Tras más de cinco años de infructuosos esfuerzos por parte de la compañía por clarificar la relación con la administración regional y solventar la problemática situación en que se encuentra el proyecto dada la actitud irresponsable de la Consejería de Cultura de la CARM", han denunciado.

Los organizadores de las últimas nueve ediciones del SOS 4.8 recuerdan que por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Pulp, Morrissey, The National, James, Jeff Mills, Kaiser Chiefs, Rufus Wainwright, The Chemical Brothers, The Prodigy, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Hot Chip, Fatboy Slim, Madness, Orbital, The Flaming Lips, Mogwai, The XX, Bloc Party, M83, Pet Shop Boys, Damon Albarn o Phoenix "por citar solo algunos y ha servido como escaparate único del inmenso talento que tiene la escena musical murciana".

En palabras de la propia organización, "nos produce una tremenda tristeza tener que tomar una decisión de estas características. Somos conscientes del dolor que van a sentir los murcianos por la suspensión del evento en 2017 y sólo encontramos algo de consuelo en saber que hemos hecho todo lo posible para no llegar a este punto".

"Sin embargo -insisten-, creemos que la única decisión posible y responsable en estos momentos, teniendo en cuenta la actitud que mantiene la Consejería de Cultura de la CARM es acordar la suspensión para clarificar la situación con la Administración Pública y evitar que este difícil momento pudiese estallar en fechas más cercanas al Festival".

Aunque desde la empresa informan de que se va a proceder de manera inmediata a devolver el dinero a todos los que hubieran adquirido sus entradas -a la venta desde mayo de este año-, desde Cultura insisten en que la celebración del SOS 4.8 continuará adelante con otras empresas. La Comunidad Autónoma asegura que tiene registrada la marca SOS 4.8, aunque LegalMusic, que se encuentra en preconcurso de acreedores, aseguró hace unos días que tomará medidas legales si otra entidad hace uso de la misma.