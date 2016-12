Siete cantantes murcianos celebran la Navidad con la banda Christmas Rock

«Con el objetivo de dar a conocer las extraordinarias voces que tiene Murcia», el Instituto de Expresión Artística del Sudeste (IEAS) organiza un año más el Christmas Rock, un evento único que se celebra bajo la dirección artística de José Antonio Herrera (también guitarra) y una banda formada por Marcos Justo Romero (bajo), Miguel Ángel Gómez (batería) y Joaquín Lucas García (teclado).

Todos ellos acompañarán con la música a un grupo de cantantes murcianos que interpretarán canciones navideñas del cancionero clásico anglosajón de rock, pop y rock and roll. Los cantantes serán Adrián Gutiérrez, fundador y alma de Nunatak y una de las grandes voces del indie nacional; Marta Casanova, cantautora y compositora que combina la sonoridad del pop con la calidez del soul, y Clara Plath, poeta y vocalista del grupo homónimo, que prepara actualmente su siguiente libro de poemas, Pequeña soy yo y graba su próximo disco, Yes, I'm special.

También estarán Jesús Cobarro, con más de 17 años de trayectoria, uno de los músicos más relevantes de la escena indie murciana, miembro fundador de Noise Box y que ha saltado al panorama nacional con su último trabajo Every Picture Of You Is When You Were Younger; Pike Cavalero, acompañado de un inconfundible y personal sonido –rock'n'roll clásico, country, rockabilly y blues–, que actualmente afronta una nueva etapa presentando su primer trabajo en español, Sin miedo a volar (Sleazy Records, 2016); Aaron Saez, que sigue mostrando que es uno de los músicos más versátiles del panorama nacional con sus proyectos Varry Brava, Dúo Orquesta Regalizes y Piyama, y Jam Albarracín, cantante, bajista, compositor y líder de Farmacia de Guardia, el grupo murciano más importante de los años 80 y el primero en trascender las fronteras de la Región.

A esta banda de Christmas Rock se une este año Vocal Cord, un grupo de gospel tradicional y fusión blues, soul, R&B, etc que nació en Murcia en el año 2013 y fue poco a poco reuniendo y formando a voces negras.

Creado y dirigido por Marla Sánchez (vocal coach, asesora musical-artística, compositora, arreglista, cantante y directora vocal), está logrando hacerse su hueco en la Región y estará en el escenario del Christmas Rock Murcia el 23 de diciembre acompañando a uno de los cantantes.