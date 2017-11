La consejera se propone atacar el germen de los malos tratos

Afirma que el aumento de las atenciones por violencia de género se debe a que se ha perdido el miedo a denunciar

No le preocupa tanto a Violante Tomás, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el aumento del 18% de las mujeres atendidas en los servicios de la Comunidad por violencia de género como que haya un importante porcentaje de jóvenes (uno de cada tres) que vea normal controlar con quién habla cada día su pareja por el móvil, con qué compañías sale y qué ropa se pone. Lo primero, dice la consejera, se debe a que cada vez más víctimas tienen menos miedo a denunciar, precisamente por la eficacia de las políticas de prevención que desarrollan las instituciones públicas. Lo segundo, las relaciones tóxicas, «son el germen de los malos tratos del mañana».

La consejera de Familia dio un repaso tras la reunión del Consejo de Gobierno de ayer de las actuaciones que desarrolla su departamento en la lacra de los malos tratos, en la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este sábado 25.

Este año en la Región han muerto cuatro mujeres por este motivo, quedando huérfano un niño de 4 años. En España han sido 44 las mujeres víctimas, así como ocho menores y 23 huérfanos. Según las cifras que ofreció Violante Tomás, los Centros de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género (CAVI) atendieron entre enero y septiembre un total de 2.632 mujeres, 400 más que en el mismo periodo de 2016, mientras que el 112 prestó auxilio a 2.699, también un 18% más. «Esto no significa que haya un mayor número de mujeres víctimas de violencia de género, sino que hay un mayor número de mujeres que se atreven a denunciar porque se sienten más seguras, más protegidas y que no están solas. Tienen que saber que marcando el 016 o el 112 se acabará esta pesadilla, escaparán del maltratador», afirmó.

La consejera destacó que las acciones de la Consejería también se dirigen a la inserción sociolaboral de las mujeres que sufren violencia de género. Así, la Comunidad ofrece becas de 200 euros al mes para las víctimas desempleadas que tengan a menores de hasta 12 años a su cargo. También hay unas ayudas de transporte para que puedan participar en las acciones formativas del SEF. Se les da 0,19 euros por kilómetro recorrido. Tomás asegura que el 60% de las víctimas de malos tratos que participan en el protocolo del Gobierno regional consigue un contrato de trabajo. «Para alejarse de sus maltratadores, es fundamental que tengan independencia económica».



Guías educativas

Para atacar directamente «al germen» de la violencia de género, la Consejería edita una guía de actuación la Guía de Actuación para su aplicación en el ámbito educativo, que contempla actuaciones en cuatro supuestos: cuando el alumno es una posible víctima de violencia; con el supuesto alumno maltratador; con el personal docente y no docente del centro; y con la familia por la posible madre maltratada del alumno. «Esto a veces se ve como un problema de pareja cuando no es así. Es un problema de todo el entorno, de toda la sociedad. Si se están produciendo fallos en la lucha contra esta lacra es porque no hemos sido capaces de transmitir valores de respeto hacia las mujeres. La actuación en los colegios incluye asimismo campañas de concienciación para promocionar la igualdad en la rutina del centro.



Pensar en los menores

Pero solo son víctimas de la violencia de género las mujeres, sino los hijos de estas, que además en su gran mayoría son menores. Pensados para ellos están los Puntos de Encuentro Familiar de Murcia y Lorca, que sirven para evitar el encuentro entre maltratador y la víctima cuando hay niños de por medio. Este año se han derivado a estos puntos 23 casos, nueve más que el pasado año.

Casos Cinco víctimas del mismo maltratador

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades cree que hay que desengañarse totalmente de la creencia de que el maltratador puede cambiar. «Los maltratadores no se hacen buenos de un día para otro», advierte la responsable regional, que señala que en un CAVI de la Región llegaron a coincidir cinco mujeres que habían sido víctimas de la misma persona. Recordó también la consejera el último caso producido en la Región, en la diputación cartagenera de Canteras, donde el agresor «lo tenía todo totalmente planificado». Por eso insistió en la importancia de no demorar las posibles denuncias.