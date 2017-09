El Ejecutivo prepara otro decreto para las ITV sin tener que pasar por la Asamblea

La llevará al Consejo Jurídico para garantizar su legalidad

El Gobierno regional aprobará la próxima semana la nueva regulación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Pero no lo hará con un decreto ley, sino que buscará otra fórmula para no tener que pasar por la Asamblea, donde el partido que sustenta al Ejecutivo, el PP, no tiene mayoría absoluta y ya vio cómo la Cámara rechazaba el decreto ley de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa aprobado a principios del mes de agosto.

La portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, señaló que el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, está trabajando para recabar «el consenso social» en torno al nuevo decreto, que tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno la próxima semana será sometido al dictamen del Consejo Jurídico, con el objetivo de despejar cualquier duda legal que se pueda tener al respecto.

Miembros del Ejecutivo están manteniendo contactos con representantes de la patronal CROEM, con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), la patronal de los transportistas (FROET), así como con taxistas, agricultores, autónomos y personal representativo de la industria agroalimentaria, que «ya han dado ya el visto bueno a ese nuevo decreto», según Arroyo.

La portavoz del Ejecutivo autonómico indicó además que los sindicatos están informados en todo momento de los pormenores de esta nueva normativa, ya que han analizado toda la información «puntualmente» en la Mesa de Función Pública.

La consejera afirmó que la prioridad del Ejecutivo es «garantizar la estabilidad» en los puestos de los 200 trabajadores de las distintas estaciones de ITV de la Región. En el caso concreto de los 30 trabajadores de la ITV de Alcantarilla, la única pública, explicó que sus empleos «no corren peligro» porque el decreto mejorará en sus condiciones laborales.

Desde la Comunidad señalan que, tras la derogación del decreto-ley aprobado en agosto, el servicio público de ITV se rige por la ley estatal. Afirmó la portavoz del Gobierno que la vía del decreto es la única posible hasta este momento, ya que «por cuestiones jurídicas» no ha sido posible el acuerdo con el PSOE para llevar de nuevo a la Asamblea Regional otro decreto ley. «Entramos en otras condiciones que ya exceden a la voluntad política», manifestó la consejera.

La nueva normativa que prepara el Ejecutivo regional«garantiza las mismas condiciones de cercanía, de abaratamiento de los costes, de menos colas y todo lo que nos han pedido desde el sector pero a través de la reformulación en la que podemos movernos nosotros en estos momentos».

En contra de lo que dicen algunos representantes sindicales, la portavoz Noelia Arroyo entiende que «no hay ningún problema para los usuarios» que pasen la ITV estos días, porque «tenemos una norma que rige la ley estatal y que entra en vigor en el mismo momento en el que se deroga un decreto ley».