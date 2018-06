Examen a Miras

El jefe del Ejecutivo anunciará nuevas medidas económicas

Fernando López Miras fue investido presidente de la Comunidad Autónoma en mayo de 2017, por lo que ese año no se celebró el Debate sobre la Actuación Política del Consejo de Gobierno, el debate del estado de la Región, que tradicionalmente tiene lugar en el mes de junio, coincidiendo con el final del curso político. Por tanto, esta próxima semana se somete a su primer gran examen parlamentario tras un año muy intenso en el que ha consolidado su liderazgo en el Partido Popular de la Región de Murcia.

El debate del estado de la Región comenzará este martes a las once de la mañana. El presidente regional, sin límite de tiempo, expondrá su visión sobre la realidad económica y social de la Región de Murcia, repasando las actuaciones que ha llevado a cabo su Gobierno durante los últimos catorce meses, realizando también algún anuncio importante para los siguientes meses.

Fernando López Miras se encuentra estos días preparando el discurso junto a su círculo más cercano en San Esteban y en el partido. Fuentes del Partido Popular señalaron que el jefe del Ejecutivo regional anunciará alguna nueva medida de tipo económico, «en nuestra línea de hacer de la Región de Murcia el mayor espacio de libertad económica de España».

Los portavoces parlamentarios, que intervendrán el miércoles, no prevén un debate bronco, como fue el primer y último debate del estado de la Región al que se enfrentó Pedro Antonio Sánchez.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, asegura que él expondrá que la Región de Murcia está «en un momento crucial, en el que tenemos que sentar las bases del futuro de las próximas dos décadas». Resaltará los logros conseguidos por Fernando López Miras, «que ha tenido una gran proyección nacional que esperamos que no se tuerza ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez». Martínez pedirá al PSRM que se implique para que «no pase como en otras ocasiones y el Ejecutivo del PSOE castigue a la Región». El portavoz popular espera tener entendimiento con los portavoces de PSOE y Ciudadanos, «aunque no así con Podemos, del que no espero nada más que bronca».

Por parte del Grupo Socialista, debutará en un debate de este tipo el portavoz parlamentario, Joaquín López. El viceportavoz, Alfonso Martínez Baños, adelanta que «vamos a poner en evidencia las carencias de este Gobierno, haciendo un repaso de todos aquellos asuntos en los que se tendría que haber mejorado y no se ha hecho nada, como educación, sanidad, las políticas sociales, financiación, agua, Mar Menor... Vamos a poner el acento de forma importante en compromisos incumplidos». Asegura también Baños que los socialistas irán con actitud constructiva. «Vamos a ser duros, pero sin acritud. No se van a ver descalificaciones por nuestra parte», señala el diputado.

Para Óscar Urralburu, portavoz de Podemos en la Asamblea, el de esta semana será el primer y último debate del estado de la Región de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad. «Nosotros vamos a poner encima de la mesa todas las propuestas de Podemos para gobernar desde la Asamblea y hacer una Región mejor. Ante la incapacidad y la parálisis del Gobierno del PP, debemos coger las riendas y marcar el rumbo de lo que va a ser en 2019 el primer Ejecutivo sin el Partido Popular tras 25 años. Casi tres décadas de corrupción, de saqueo del dinero de todos y todas y de políticas hechas por y para el enriquecimiento de los políticos y amigos del PP. Vamos a recuperar Murcia porque sabemos que sin el PP, la Región va a estar mucho mejor», afirma el líder de la formación morada en la Región.

Por parte de Ciudadanos intervendrá Miguel Sánchez, su portavoz. «Queremos que sea un debate sobre cómo ha dejado la Region el PP después de 23 años de desgobierno, sobre su legado en general y no tanto de la gestión de López Miras», afirma Miguel Sánchez, que asegura que «vamos a poner el acento en algunas cuestiones, como el déficit o la deuda acumulada, pero también unos datos de desempleo inaceptables y una precariedad que se ceba sobre todo en jóvenes, mujeres y mayores de 50 años».

También el Mar Menor será protagonista, «aunque aquí la responsabilidad está compartida también con el PSOE», afirma el portavoz de Cs. «Incidiremos también en la necesidad de regeneración y transparencia tras un año (otro más) especialmente duro lleno de escándalos», aclara.