Magdalena Valerio: trabajadores y pensionistas quieren mejorar sus ingresos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magadalena Valerio, es uno de los primeros miembros del nuevo Gobierno que va a encontrarse con manifestaciones en la calle de los trabajadores que aspiran a conseguir salarios más altos y de los pensionistas que quieren ver incrementada su paga una vez que ha terminado la época de los recortes. Los sindicatos aspiran, además, a conseguir la derogación de las reformas laborales, mientras que la patronal muestra su resistencia a dar marcha atrás a las normas aprobadas para facilitar los despidos durante la recesión.



Recuperar salarios

Para el secretario genearal de Comisiones Obreras en la Región, Santiago Navarro, la prioridad en este momento es la recuperación de los salarios, como forma de que «la recuperación económica llegue a los trabajadores». El máximo responsable de CC OO considera que Pedro Sánchez se ha rodeado de «personas muy solventes» y confía en que harán lo posible por facilitar la recuperación de derechos, dando por hecho que «una derogación de la reforma laboral en profundidad no sería posible». No obstante, sostiene que hay que introducir cambios, como eliminar las disposiciones que hacen decaer un convenio colectivo si las partes no llegan a pactar un nuevo texto, privando a los trabajadores de los derechos adquiridos hasta ese momento, o «la prevalencia de los convenios de empresa sobre los del sector», que permiten rebajar los salarios y las condiciones laborales en vigor.



«Un Gobierno ilusionante»

Antonio Jiménez, secretario general de UGT, asegura que el presidente Pedro Sánchez ha presentado «un Gobierno ilusionante» y se muestra confiado en que la nueva ministra conectará con las aspiraciones que los trabajadores y los pensionistas están manifestando en la calle desde hace meses. Antonio Jiménez le pide a Magdalena Valerio que realice los cambios necesarios para derogar la reforma laboral sin «escudarse en la falta de mayoría parlamentaria. Que plantee sus propuestas y las defienda y que la oposición se retrate cuando se oponga».



Vigencia

El presidente de la CROEM, José María Albarracín, defiende el mantenimiento de las reformas vigentes, aplicadas «por gobiernos de distinto color», apelando a criterios «racionales y equilibrados». Albarracín aseguraba ayer que considera «inaceptable la derogación de las dos últimas reformas laborales que, como hemos podido comprobar en estos años, han tenido un efecto positivo». Su aspiración es que continúe «el proceso de diálogo social al máximo nivel para que exista un compromiso de todos en la negociación colectiva».



Política de inmigración

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, se plantea qué políticas va a desarrollar el Ministerio en cuestiones como la inmigración. Afirma que la ministra conoce bien el Pacto de Toledo y tiene experiencia.