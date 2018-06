Màxim Huerta: desarrollo de la nueva Ley del Deporte y más apoyo a las federaciones

El nuevo Ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, periodista y escritor, asume dos carteras muy diferentes pero con muchas sinergias. Aunque en ambos ámbitos es un desconocido, sus polémicos tuits contra el deporte han generado cierto rechazo, aunque se espera de él gestión y se aguarda a la elección del secretario de Estado para el Deporte.



Con expectación

José María López-Gullón, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, afirma que no conoce a Máxim Huerta, quien «no tiene una relación directo con el deporte, pero no es algo que me sorprenda, porque el anterior Ministro, Méndez de Vigo, la tenía. Es más importante de cara el secretario de Estado», dice, para celebrar que «cultura y deporte estén unidos», porque «en Educación quedábamos muy insignificantes» y que tanto «en la cultura como en el deporte hay personas con atributos especiales». El desarrollo de la nueva Ley del Deporte es «una de las tareas más importantes», sobre todo «para que de verdad se ponga en marcha una Ley del Mecenazgo». Además, la apuesta del Gobierno «por la ciencia y la innovación es muy interesante», aunque entiende que «se deberían convocar elecciones».

Paco Domínguez, entrenador nacional de natación, profesor jubilado y expresidente de la Federación, afirma que solo conoce a Máxim Huerta «porque es periodista. No parece ser que muy amante del deporte, aunque sí afirma que va a luchar por los deportistas. Me hubiera gustado un Ministerio exclusivamente del Deporte por la repercusión social que tiene, y me temo que se va a frenar un poco por estar con Cultura». Espera el cartagenero que se dé «más protagonismo y recursos a las federaciones. Como presidente me sentí en ocasiones un poco huérfano, porque al final somos responsables de todo lo que ocurra pese trabajar de forma altruista. El germen del deporte está en las federaciones y los clubes», dice. A Domínguez le gusta que el «Gobierno tenga Ministros expertos en sus materias, que dan cierta seguridad y tranquilidad».



Recursos culturales

Sonia Murcia, directora de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, conoce el «bagaje como periodista y escritor» de Huerta, aunque lo más importante «son sus conocimientos sobre gestión para dirigir un gabinete». Le pide al nuevo Ministro «mayor inversión para poder dotar a la importante red de teatros y auditorios que tenemos del sorporte económico para que funcionen», y considera que «Sánchez se ha intentado rodear de un equipo destacado en funciones de gestión. Ahora a ver lo que pueden hacer en su gran mayoría». Esperanza Clares, presidenta de MurciaaEscena, afirma que conoce al Ministro por «su trabajo como escritor y contertulio, con una imagen un tanto frívola. Esperaba que este ansiado Ministerio estuviese encabezado por alguien con un reconocimiento mayor en el sector cultural». Considera que «debe articular los mecanismos que permitan y potencien la circulación intercomunitaria de las Artes», que es «fundamental y absolutamente necesario». El nuevna posibilidad de renovar la esperanza en la clase política».