José Luis Ábalos: cumplimiento de los compromisos con el soterramiento y la Ley de Vivienda

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha asumido el Ministerio de Fomento, repitiéndose así el esquema que ya utilizó José Luis Rodríguez Zapatero con José Blanco, su hombre fuerte en el partido. Del valenciano dependen los asuntos más importantes para la Región de Murcia: las infraestructuras como el AVE, el aeropuerto de Corvera, que está en manos de AENA, o las comunicaciones por carretera. También la política de vivienda y el transporte.



Soterramiento del AVE

La Plataforma Pro Soterramiento tiene mucha esperanza en que el nuevo Gobierno del PSOE cumpla ahora las promesas que le realizó estando en la oposición. Para Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, Ábalos destaca por «su talante negociador, pues ha sabido calmar las aguas en el PSOE tras las tensiones entre Pedro Sánchez y los barones territoriales». Espera que esa vocación pacificadora la traslade al conflicto por el soterramiento. Contreras pide «que sea un ministro de hechos» y que le dé agilidad a los tres proyectos anunciados para el soterramiento de las vías (Barriomar, estación del Carmen y Nonduermas). Insiste Contreras en que el AVE no puede llegar en superficie, por lo que insiste en que se quede en Beniel, «donde solo hace falta realizar unas pequeñas obras». También le insta a abrir la variante de Camarillas, «una obra que está realizada pero que no se abre porque no interesa», lo que acortaría sensiblemente el viaje hasta Madrid en ferrocarril.



Ley del transporte por carretera

No conoce al ministro el presidente de la Federación Regional de Organizaciones del Transporte (FROET), Pedro Díaz. No obstante, considera la patronal del transporte que Ábalos tiene unos retos muy importantes que cumplir durante el tiempo que esté en el Ministerio de Fomento. «En lo que respecta a nuestro sector, tiene pendiente la ley que regulará el transporte por carretera. La estaba preparando el anterior Gobierno y tiene que ponerse en marcha», afirma Díaz, que espera que el nuevo ministro «trate de hacer que nuestro trabajo sea lo menos penoso posible». También pide que no se suban los impuestos del diésel.



Vivienda

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) espera al nuevo ministro. Su portavoz en la Región, Francisco Morote, espera que la primera medida que adopte sea desbloquear la propuesta de ley de Vivienda que ha impulsado la PAH, y que había sido vetada por el Gobierno del PP. «Espero que Ábalos, como nos prometió, levante el veto. Pero no nos vale con eso si luego van a desvirtuar una normativa con la que pretendemos poner fin a la burbuja del alquiler, acabar con los desahucios y recuperar la política de vivienda pública en España», asegura el portavoz de la PAH.