Cautela en los nuevos partidos mientras el PSOE celebra y el PP se lame las heridas

De distinta forma han recibido los partidos en la Región al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas parecen estar en un sueño, pues hace apenas una semana era impensable la perspectiva que ahora tienen. Están en el PSOE encantados con el nuevo equipo que ha confeccionado Pedro Sánchez y con muchas ganas de que se ponga a trabajar. En el PP pasa lo contrario. Todavía no se han recuperado del shock que supuso la moción de censura y se han lanzado a ver los aspectos negativos del nuevo Gobierno. En Ciudadanos, en cambio, admiten que los nombramientos de ministros han gustado, pero dudan del tiempo que durará el Ejecutivo. Podemos también ve con buenos ojos el Gabinete, excepto Grande-Marlaska, e insiste en ofrecerse al PSOE para dar estabilidad parlamentaria al Gobierno.



López Miras lamenta que no haya murcianos y Teodoro García lo ve como un comité electoral

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lamentó que entre los ministros de Pedro Sánchez no haya ningún murciano, como tampoco había en el anterior equipo de Mariano Rajoy. Miras no quiso valorar a los nuevos ministros, aunque avisó de que estará «vigilante» para que cumplan los compromisos con la Región de Murcia en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Teodoro García Egea, valoró que «el Ejecutivo que ha diseñado Pedro Sánchez es más un comité de campaña electoral que un Consejo de Ministros». Se preguntó si la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene intención de subir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.



Diego Conesa comunica a su partido que será el nuevo delegado del Gobierno en la Región

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, comunicó ayer a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE su nombramiento como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, que se producirá en los próximos días. Conesa recibió el apoyo de su dirección, remarcando que será un delegado del Gobierno de diálogo, convirtiendo la Delegación en «un espacio abierto» en el que se pueda hablar con todos los colectivos y partidos, con o sin representación en la Asamblea Regional. Sobre la Alta Velocidad, resaltó que el soterramiento de las vías en Murcia y la llegada del AVE se deben producir al mismo tiempo. Por su parte, el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que al PP «no le importa el bienestar de la ciudadanía, tan solo piensa en 'reventar' el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez», en referencia al artículo de LA OPINIÓN que revelaba un 'whatsapp' del delegado saliente, Francisco Bernabé, en un grupo interno del PP.



A Miguel Sánchez no le «chirría» ningún ministro, pero recuerda que el Gobierno es débil

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, siguió la línea nacional de su partido, asegurando que no le «chirría» ninguno de los nombramientos que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Los nombramientos indican la voluntad de crear un Gobierno con buenos profesionales y buenos técnicos», indica Sánchez, quien, no obstante, avisa de que «estamos ante un Gobierno débil y con mínimos apoyos», preguntándose cuánto durará el equipo que ha confeccionado Sánchez.



Urralburu cree que el Ejecutivo pretende responder «a las demandas del 8-M»

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, manifestó que la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez «pretende responder a las demandas de la España del 15M y del 8M», aunque advirtió de que «España no se conforma con un elenco de buenos currículums, lo que hace falta es que se lleven a cabo los compromisos sociales, políticos y económicos que la mayoría de este país viene demandando desde hace siete años». A Urralburu, como a nadie en Podemos, no le ha gustado el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. «Es un juez que afirmó que en los Centros de Internamiento de Extranjeros no se vulneraban derechos fundamentales, cuando una de las grandes luchas de Podemos es el cierre de los CIE por vulneración de los derechos humanos, prueba de ello lo hemos visto en los diferentes motines del CIE de Sangonera, el cual se ha convertido en un espació opaco». Sobre Diego Conesa, confió en que «ponga fin a la llegada del AVE en suprficie y al estado de excepción en las vías».