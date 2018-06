Un alumno por clase sufre Síndrome Alcohólico Fetal

El Síndrome Alcohólico Fetal llega a afectar a un alumno por clase en la Región de Murcia. Este alarmante dato, que puede ir en aumento si no se toman las medidas adecuadas, ha sido lanzado por la recién creada Asociación de Familias de Hijos con Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que será presentada la próxima semana.

Cada año se diagnostican en el mundo más de 110.000 casos de este síndrome, ya que el 10 por ciento de las mujeres embarazadas consume alcohol. El TEAF no se nota en aparicencia física, pero hace que se puedan llegar a tener comportamientos que pueden ser constitutivos de delito cuando en realidad estos chicos no son capaces de distinguir entre conductas penadas o no. El doctor Juan Antonio Ortega, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, afirma que al menos un alumno por clase en la Región está afectado por este síndrome, un trastorno que le acompañará a lo largo de toda su vida.

El especialista hace hincapié en que "cualquier mujer que consuma alcohol, dadas nuestras costumbres sociales, durante los primeros días de gestación o durante el embarazo puede llegar a afectar al embrión y al feto en el desarrollo neuronal para siempre". Además, Rafael Llor, responsable del Proyecto Vincula, ha detectado que la incidencia de este síndrome es mucho mayor en niños adoptados porque su proceso de acogimiento puede ser consecuencia del abandono por unas circunstancias complicadas de la madre, que no suele llevar unos hábitos de vida saludables.

La Asociación de Familias de Hijos e Hijas con Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) se presentará el próximo lunes, pero su delegada en Murcia, Nati Ruiz, afirma por su experiencia que el síndrome "no se nota en la apariencia física, como en el caso de su hija adolescente. Pero, el TEAF hace que puedan llegar a tener comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito cuando en realidad no son capaces de distinguir entre conductas penadas o no, y las leyes deberían considerarlos como inimputables".