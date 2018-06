La zona de Murcia ha recuperado todo el empleo destruido durante la crisis

El estudio augura la creación de 30.000 puestos de trabajo entre 2018 y 2019.

El BBVA augura la creación de 30.000 puestos de trabajo en la Región entre 2018 y 2019, lo que permitirá reducir la tasa de paro al 15,6%. La mayor recuperación del empleo se ha producido ya en la zona urbana de Murcia, que concentra la mitad del mercado laboral de la Región y ha conseguido remontar a la situación de 2008, mientras que Lorca y Cartagena alcanzan el 90%. El informe de BBVA Research 'Situación Murcia' presentado ayer sitúa la previsión de crecimiento de la economía murciana en el 3,3% para 2018 y el 2,6% para 2019.

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, explicó que el crecimiento regional podría haber alcanzado tres o cuatro décimas más de no haber sido por el impacto del conflicto catalán, hasta llegar al 3,7%. No obstante, señaló que la incertidumbre generada por las aspiraciones de los independistas no han llegado a tener incidencia sobre el empleo en la Región.

Miguel Cardoso recordó «el crecimiento espectacular» que ha experimentado la afiliación a la Seguridad en mayo, con un repunte de más de 11.800 personas respecto al mes anterior. Su conclusión es que la Región va a recuperar el 80% de la afiliación perdida con la crisis y da por hecho que en algunas zonas urbanas ya han vuelto a la situación de 2008. Sin embargo, apuntó que los parados de más edad y con menor formación van a tener más dificultades para volver a encontrar empleo, lo que generará, a su juicio, una situación de «desigualdad».

Así, la zona de Murcia, que concentra casi la mitad del empleo regional, consiguió un incremento de la afiliación del 5% el pasado año. «Esta área urbana ha recuperado el nivel de afiliación previo a la crisis, superando la media de España», indica el informe.

Por otra parte, las zonas de Lorca y Cartagena (más La Unión), «con un peso del 18% en la afiliación», así como los afiliados que trabajan en municipios que no forman parte de ninguna área urbana de la Región, que suponen el 31%, «han recuperado el 90% de la afiliación que tenían al principio de la crisis».

BBVA sitúa a Murcia como «la tercera comunidad en la que más creció el empleo, tal y como ocurrió en 2016». En promedio, la Región ganó algo más de 23.000 afiliados el pasado año. «El mayor vigor respecto a España en 2007 se explica porque el ritmo de creación de empleo fue mayor en la agricultura, construcción y manufacturas».

La buenas expectativas de la economía estan marcadas por el tirón de las exportaciones, los buenos resultados del turismo y la recuperación de la construcción, un sector que se verá beneficiado en los próximos meses por la ejecución de las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.

Miguel Cardoso recordó que el nuevo Consejo de Ministros se encontrará sobre la mesa grandes proyectos en carreteras y en ferrocarril. El informe 'Situación España' recuerda igualmente que durante el año 2017 ya se produjo un aumento de la licitación pública del 81,3%. También destaca que en el primer trimestre de este año ya ha crecido un 152,2%.

Aunque el mercado inmobiliario y la demanda de viviendas no acaba de conseguir el dinamismo que alcanza en otras zonas de España, el informe destaca que en Murcia aumentó un 13,3% la demanda de los compradores extranjeros.

También la inversión empresarial muestra claros signos de despegue, dado que «las importaciones de bienes de equipo volvieron a crecer por cuarto año consecutivo» y alcanzaron el 40,9%. Miguel Cardoso destacó que estas compras de maquinaria «anticipan» las previsiones de aumento de la producción y de la demanda que vislumbran las empresas o una mejora de «la competitividad».

Esta tendencia se ve confirmada por los resultados de la Encuesta que realiza BBVA, en la que se pone de manifiesto «una situación más favorable en la inversión en nueva construcción e industria». Mientras tanto, la inversión en los sectores de servicios y primario parece menos dinámica».