Los taxistas exigen a Pedro Sánchez firmeza con los VTC

El sector del taxi en la Región de Murcia ha recibido con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que avala que por cada licencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC), haya 30 de taxis, tal y como impuso por real decreto el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, el secretario general de la Federación del Taxi en la Región, José Corbalán, considera que este fallo judicial «no es el punto final», ya que considera que las empresas de VTC, cuyas principales firmas son Uber o Cabify, continuarán con la batalla legal en las instancias europeas.

Asimismo, José Corbalán reclamó al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga la política que llevaba a cabo respecto a este conflicto el Ejecutivo saliente. «El Gobierno entrante debe proteger un sector como el taxi, formado por autónomos, por personas cuya capacidad para defenderse no es la de un lobby, no tenemos los recursos de este tipo de empresas de VTC», indicó el secretario general de la Federación del Taxi, quien, no obstante, asegura que en las reuniones que han mantenido en los últimos años con el PSOE, este partido se ha mostrado sensible a sus reivindicaciones. «Vamos a estar vigilantes con el nuevo Ejecutivo para que no se den pasos atrás, espero que no cambien la postura que mantenían cuando estaban en la oposición, ya que el Gobierno de Rajoy, sobre todo en estos últimos años, ha mantenido una línea muy buena de protección a los pequeños autónomos, porque insisto en que los taxistas no somos empresas como las que gestionan los VTC, sino pequeños autónomos», advirtió Corbalán.

Los taxistas, que se manifestaron en la ciudad el pasado año por el conflicto de los VTC, no tienen previsto más movilizaciones. A no ser que cambie la situación actual.