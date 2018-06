Premios Atila para Celdrán y la agroindustria

Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción de la Región ha hecho pública la concesión de los Premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de un año han destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente en la Comunidad. Dos son los principales galardones: 'Atila' y 'Caballo de Atila'. Este año han recaído, respectivamente, en el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, y en la agroindustria murciana. En el primer caso, «por no hacer efectiva la protección de los espacios naturales y no poner medidas efectivas para recuperar el Mar Menor», entre otras. Y en el segundo, por causar «multitud de problemas ambientales y sociales, que no reconocen, y que se niegan a asumir y reducir con cambios en su modelo productivo». Los accésit son para el Grupo Fuertes ('Pepa Pig'), Ecoembes ('Mr. Proper'), y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ('El verde me confunde'). El Jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental.