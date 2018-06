Las Marchas por la Dignidad preparan un Día de la Región reivindicativo

Las Marchas por la Dignidad de la Región de Murcia han hecho un llamamiento a la sociedad para que se sumen a la manifestación que tienen previsto desarrollar este sábado, Día de la Región, bajo el lema 'Lucha por lo de todas'.

La marcha saldrá desde tres puntos distintos de Alcantarilla, lugar en el que el Gobierno regional celebrará su acto. En concreto, la movilización comenzará a las 10.00 horas en Las Tejeras-cruce vías, rotonda avión 340 y Jardín Vistabella, y confluirán en el Jardín Campoamor para dirigirse al Parque Constitución, donde a escasos 100 metros, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, se celebrará el XXXVI Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Así lo anunció la portavoz de Marchas de la Dignidad, Magdalena Martínez Bode, que resaltó la necesidad de «una nueva forma de trabajar, porque no es suficiente con trabajar de manera aislada o separada, sino que tenemos que aunar fuerzas, ya que los problemas que atraviesa Murcia tienen causas comunes».

«El 9 de junio nuestros gobernantes van a ir a Alcantarilla a decirnos frases comunes, ese 'Murcia que hermosa eres', y las Marchas estarán allí para decirle que la belleza no se encuentra en el exterior, no basta con decirlo, porque casi el 50% de la población está en riesgo de exclusión, hay desahucios diarios y Murcia es la segunda región con mayor tasa de violencia machista, un paro que crece y un modelo productivo que se basa en el turismo barato con empleo barato estacional», señaló ayer Martínez Bode, quien manifestó que, para las Marchas, «gobierne quien gobierne le pediremos lo mismo, dignidad en nuestras vidas». No obstante, se alegró de que «el partido corrupto ha sido desalojado de la Moncloa y éste es un aviso a navegantes en la Región de Murcia»

Las Marchas de la Dignidad han elaborado siete ejes de trabajo como una base de una declaración que «nos una y, a la vez, sea capaz de movilizarnos por el futuro de nuestras gente y por una vida digna». Así, rechazan las distintas formas de explotación y claman contra «la precariedad y la nueva esclavitud».