Contradicciones entre exconsejeros de la CAM

El exconsejero de la CAM Luis Esteban declaró ayer en el juicio de las dietas de Modesto Crespo que el sueldo del expresidente no se llevó al Consejo de Administración de la caja, contradiciendo así la versión de López Abad y de Gil Terrón, que también prestó ayer declaración.

Los tres exconsejeros de la desaparecida CAM justificaron el pago de 600.000 euros en dietas al expresidente de la entidad Modesto Crespo como presidente ejecutivo de Tinser Cartera SL, una firma participada por la propia caja, pero discreparon entre sí sobre algunos detalles de esa operación. Estos tres acusados (Antonio Gil-Terrón Martín Sevilla y Luis Esteban), para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente penas de hasta tres años de cárcel, fueron consejeros de la comisión de retribuciones de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Los tres fueron interrogados en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante durante la tercera sesión del juicio por este supuesto desfalco. En términos generales, todos ellos respaldaron la versión que esgrimió este lunes, durante su propia declaración, el ex director general de la entidad Roberto López Abad, al entender justificadas esas retribuciones, pese a que el propio beneficiario había confesado su irregularidad.

Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban coincidieron al relatar que fue López Abad quien les propuso el nombramiento y las remuneraciones de Crespo en Tinser en una reunión celebrada el 26 de noviembre de 2009. Ellos votaron a favor porque les pareció una medida beneficiosa para la caja y trasladaron el acuerdo al consejo de administración, que lo aprobó al día siguiente.

No obstante el tercer miembro de la comisión de retribuciones, Luis Esteban, que también votó a favor del nombramiento y las dietas, discrepó de sus colegas al puntualizar que no conocía que esos pagos tuvieran carácter retroactivo respecto al segundo semestre de 2009. «No tuve conocimiento hasta 2014, cuando declaré como imputado en la Audiencia Nacional por estos hechos. Me sorprendió entonces y me sigue sorprendiendo todavía», explicó, para añadir que el consejo de administración ni siquiera trató el importe de las dietas, contrariamente a lo que recoge el acta de esa sesión.