Bernabé se despide con un recuerdo especial a los policías de las vías

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, presidió este miércoles el acto de entrega de condecoraciones de la Orden de Isabel La Católica y de la Orden del Mérito Civil, el que fue su último evento en el cargo, indicó.

Bernabé elogió la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y quiso tener un especial recuerdo para los policías nacionales que desde hace meses vigilan las vías, para que no se produzcan sabotajes en las obras del AVE. "Lo quiero hacer con el corazón, por la ejemplaridad que han mostrado", dijo el delegado, al tiempo que recordó que "no se puede atentar contra las personas que están allí", trabajando en la llegada de la Alta Velocidad, algo que, a su juicio, "ya es una realidad".

"Me voy tremendamente orgulloso del trabajo que han hecho ustedes. Si ya quería y respetaba a la Policía y a la Guardia Civil, ahora las amo", señaló el delegado. "España puede estar tranquila. Habrá vaivenes políticos, pero el orden y la seguridad están garantizados con todos ustedes", aseveró. "Porque, sin seguridad, no hay libertad; y, sin libertad, no hay democracia", hizo hincapié Bernabé, al tiempo que elogió la "lealtad" de los agentes que trabajan en la Región.

El delegado aseguró que se ha sentido "querido" por la sociedad murciana, aunque "no especialmente amado por algunos". "Pero también a ellos les doy las gracias, porque, con sus críticas, me han hecho esforzarme para ser mejor cada día", manifestó al respecto.