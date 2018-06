El servicio de estudios del BBVA augura la creación de 30.000 empleos en la Región entre 2018 y 2019, lo que permitirá reducir la tasa de paro por debajo del 16%.

El informe ´Situación Murcia´ presentado esta mañana sitúa la previsión de crecimiento de la economía murciana en el 3,3% para 2018 y el 2,6% para 2019.

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, explicó que el crecimiento regional podría haber alcanzado tres o cuatro décimas más de no haber sido por el impacto del conflicto catalán, hasta llegar al 3,7%. No obstante, señaló que la incertidumbre generada por las aspsiraciones separatistas no han afectado a la creación de empleo en la Región.

El tirón de las exportaciones, los buenos resultados del turismo y la recuperación del sector de la construcción, que puede verse beneficiado en los próximos meses por la ejecución de las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, marcan las buenas expectativas para la demanda y el empleo.

Miguel Cardoso recordó "el crecimiento espectacular" que ha experimentado la afiliación a la Seguridad en el mes de mayo, con un repunte de más de 11.800 personas respecto al mes anterior. Su conclusión es que la Región va a recuperar «el 80% de la afiliación perdida con la crisis económica».

Los menos benficiados serán los mayores de 55 años y los parados de larga duración, que van a tener más difícil su reinserción laboral, lo que dará lugar a una clara situación de "desigualdad" dentro del mercado laboral.

Sobre el vuelco en el Gobierno, dijo que "la fuerte inercia" de la economía y la pretensión del nuevo presidente, Pedro Sánchez, de mantener los Presupuestos del Estado ya aprobados en el Congreso reducirán el impacto del cambio. Cardoso declinó valorar los hombres dados a conocer para el nuevo Ejecutivo, porque "sólo evaluamos políticas, no personas".