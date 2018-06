Retirará la vigilancia policial de las vías, pero no habla del AVE en Beniel

Una de las primeras decisiones que tomará el próximo delegado o delegada del Gobierno en la Región será la retirada del dispositivo policial que desde hace unos meses vigila las vías en Santiago el Mayor para evitar incidentes debido al conflicto del soterramiento. Así lo aseguró Diego Conesa, quien reafirmó el compromiso del PSOE con estas obras, recordando que el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció a favor de soterrar las vías en el mitin que ofreció en Molina de Segura hace un mes.

«Vamos a retirar esa imagen obscena, en este caso de policías nacionales tratando a los vecinos como si fueran delincuentes», declaró ayer el secretario general del PSRM.No obstante, Diego Conesa no fue claro respecto a si el nuevo Ejecutivo atenderá las reivindicaciones de la Plataforma Pro Soterramiento y dejará el AVE en Beniel hasta que finalicen las obras del soterramiento hacia la estación del Carmen. «No es una propuesta del PSOE», recordó Conesa, quien emplazó al debate monográfico que tendrá lugar en la Asamblea Regional el próximo 21 de diciembre para fijar la postura de los socialistas respecto a la Alta Velocidad y a otras cuestiones que afectan a la Región.

Las respuestas de Conesa no contentaron a la Plataforma Pro Soterramiento, que lleva varios días una fotografía en la que Pedro Sánchez, junto al anterior secretario general Rafael González Tovar, muestra un cartel en apoyo al soterramiento. «Si el AVE no se queda en Beniel, [el Gobierno socialista] nos tendrá en contra. Y no seremos nada blandos. Beniel, soterramiento y pasos a nivel abiertos», señaló la Plataforma desde su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de la Región, Nuria Fuentes, instó al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa a que se pronuncie y diga si «van a retrasar la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca». Así, le ha preguntado «si va a llegar la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia en superficie, si va a parar las obras de soterramiento o va a permitir los ataques a los trabajadores y a la maquinaria de las obras del AVE». Fuentes pide al PSRM «que exija a Pedro Sánchez la toma decisiones urgentes al respecto», añadiendo que, «cuando uno gobierna debe decidir, y es ahora cuando se tienen que retratar y mover ficha».