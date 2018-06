El primer pacto de la legislatura apuesta por el agua

PP, PSRM-PSOE y Ciudadanos han suscrito este lunes el Pacto Regional del Agua, que busca una solución definitiva al problema del déficit hídrico en la Comunidad de Murcia. El acto ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que ya ha pedido una reunión con el presidente del Gobierno central, pedro Sánchez, para trasladarle esta y otras reivindicaciones de la sociedad murciana.

En concreto, el Pacto ha sido firmado este lunes por el también presidente del PP regional, Fernando López Miras; el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa; y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, en un acto solemne que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, en presencia de representantes empresariales, de agentes sociales, regantes y del sector agroalimentario, entre otros.

Durante su intervención, López Miras ha remarcado que los murcianos "nos piden que aparquemos nuestras diferencias" y que "luchemos por aquello que es importante para nuestra Región y para España". Por eso, ha señalado que los firmantes se han reunido haciendo un "paréntesis" en la situación "cuanto menos convulsa" que marca la actualidad política.

López Miras no ha podido ocultar "dudas" ante la nueva situación política, pero ha anunciado que ya ha pedido una reunión con Pedro Sánchez "en aras de no perder ni un solo minuto", con el fin de explicarle lo importante que es en este tema y en otros muchos que la Región no pierda tiempo". Ha recordado que el anterior Gobierno central se comprometió "claramente" en sacar adelante un Pacto Nacional del Agua, y cree que "ahora es necesario retomar esa tarea".

A su juicio, España "debe plantear cómo quiere usar sus recursos naturales con una visión de Estado", y ha apostado por dotar de infraestructuras que permitan llevar el agua "de donde sobra a donde se necesita sin causar perjuicio a ningún territorio". Además de "conectar cuencas" con trasvases que son "irrenuciables", López Miras ha considerado que el agua desalada es un "complemento importante que tenemos que potenciar" pero que "no puede ser la solución definitiva".

El portavoz de Ciudadanos, ha celebrado este día "histórico" en el que los partidos han sido capaces de ponerse de acuerdo después de 26 años desde que se firmó el último Pacto. Ha considerado que es un "magnífico" documento en el que los políticos han puesto los intereses de la Región de Murcia por encima de los colores políticos. "Esperemos que sea el principio de la solución del problema del agua en la Región", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha valorado que se trata de un momento "importante" para la Región y espera que dé paso a un tiempo "nuevo" en el que el consenso y sentarse sobre una mesa para buscar los intereses generales de la Región "estén por encima de todos, escuchando a todos y a todas". Espera que en estos meses, que son "también importantes" para lograr el objetivo final del Pacto Nacional del Agua, "trabajemos con serenidad y buscando la estabilidad que necesita nuestra Región y nuestro país".