Nadie escapa de la contaminación

Hay más casos de cáncer infantil junto a La Aljorra, Cabezo Beaza y la antigua cementera de Lorca.

Ecologistas en Acción advierte del peligro que supone que exista «un problema importante con los niveles de ozono troposférico en casi todo el territorio de la Región de Murcia». Según la organización, esta contaminación por ozono es el resultado del modelo de movilidad basado en la combustión de productos petrolíferos, así como de la presencia de lagunas industriales contaminantes, que afectan principalmente a los núcleos de población que están más próximas a éstas.

Las zonas industriales del Valle de Escombreras y La Aljorra, ambas en Cartagena, y el polo químico de Alcantarilla son los tres puntos calientes en cuanto a contaminación industrial se refiere, según Ecologistas en Acción. Argumentan que esto se debe a que los procesos productivos de las plantas ubicadas en estos lugares generan emisiones contaminantes. En concreto, Ecologistas en Acción apunta que en Escombreras destaca la contaminación por dióxido de azufre; en La Aljorra teme que haya emisiones de Bisfenol A debido a la fabricación e incineración de plásticos con esta sustancia; y alerta de que en Alcantarilla se lleva varios años luchando contra un problema serio de emisiones de Tolueno y otros compuestos orgánicos volátiles que afectan a la calidad del aire.

Asimismo, señalan que hay otro punto negro relacionado con el tráfico en la ciudad de Murcia, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan en la capital de la Región y su extrarradio. Además, esta organización expone que un estudio de la Unidad de Salud Medioambiental del hospital de La Arrixaca, que ha sido publicado en la revista científica ´Environmental Research´, ha detectado un número de casos de cáncer infantil significativamente superior a la media en las cercanías de tres polos industriales de la Región: La Aljorra, donde la principal actividad es química y energética; Cabezo Beaza (Cartagena), donde se concentran varias empresas dedicadas a la gestión de residuos; y en las cercanías de la antigua cementera Holcim de Lorca, que cerró en 2013.

Aunque pueda parecer extraño, de la contaminación del aire no se libran otros territorios más alejados de grandes polos industriales. Es el caso del municipio de Cieza, donde Ecologistas en Acción sentencia que hay problemas de contaminación por partículas relacionados con «malas prácticas agrícolas». Así, indican que el ozono es el contaminante más extendido, y dicen que éste afecta a todo el territorio y a toda la población de la Región. Debido a características especiales en cuanto a su origen y distribución, afirman que a veces presenta niveles más altos en zonas alejadas del foco. Concluyen que esto hace que la zona Noroeste de la Región se vea afectada por los altos niveles. «En el caso del ozono, éste es una mezcla de emisiones del tráfico e industriales que, al reaccionar en el aire, en presencia de luz solar, produce que el ozono pase a ser un contaminante. Por ello, es un agente nocivo que viaja más lejos y que aumenta en los meses de primavera y verano, al haber más horas de sol», comentan desde Ecologistas en Acción. Por último, la organización lamenta que las autoridades no están interviniendo para atajar este problema de contaminación del que no escapa ningún habitante del casi millón y medio de personas que viven en la Región de Murcia.



Campaña especial Más controles de la calidad del aire

El Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Región de Murcia 2016-2018 contempla entre otras medidas, la realización de campañas de medición de carácter extraordinario, dirigidas a verificar los resultados que se han obtenido en el estudio de zonificación del territorio y que propone, inicialmente, nuevas zonas características de la calidad del aire de la Región, a las que actualmente se contemplan.

La realización de tal estudio fue presentada por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional del Departamento de Física de la Universidad de Murcia para los años 2011-2016, basándose en los resultados de modelización del sistema SInQlAir.

Esta técnica permitió determinar en relación al ozono, la necesidad de dos nuevas estaciones a ubicar, en Calasparra y Jumilla (además de que de manera general la ubicación de las estaciones de medida de calidad del aire de la Región de Murcia puede mantenerse).

No obstante y siguiendo las recomendaciones del estudio, estos resultados (la necesidad de instalar una estación de medición fija, en relación a ozono, en Calasparra y Jumilla) debían confirmarse con resultados obtenidos mediante campañas de medición de unidades móviles in situ. Con este objeto se ha planificado una campaña extraordinaria que desde junio hasta septiembre (incluido) realizará ciclos de mediciones en zonas suburbanas de sus núcleos de población de Jumilla y Calasparra, con una duración de 15 días naturales y alternativamente.



A pie o en bicicleta

La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia comenzará a difundir en las próximas semanas un folleto explicativo sobre la contaminación por ozono troposférico para concienciar a la población. En él, se recomienda a la ciudadanía que utilice el transporte público, camine o vaya en bicicleta. Asimismo, se aconseja que si se utiliza el coche, se cumpla con los límites de velocidad, se comparta el vehículo con otros usuarios. También añade el folleto que hay que ahorrar energía en casa y en el trabajo, así como usar pinturas y productos de limpieza que no contengan disolvente orgánico. Ecologistas en Acción va un paso más y considera que hay que reducir la cantidad y velocidad del tráfico de vehículos privados contaminantes.