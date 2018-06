Juan Carlos De Cea: "Los trasvases no impiden el progreso de la comarca que cede"

Tomó el relevo de Miguel Antolín al frente de la CHT hace apenas ocho meses y apuesta por un Pacto Nacional del Agua que sea «inclusivo y participativo». Considera a los españoles «solidarios» en temas de trasvases de agua entre las cuencas y se muestra a favor de gestionar el agua del país a través de presas, canalizaciones y desaladoras.

Casi dos meses después de que el Gobierno aprobara un triple trasvase de la cabecera del Tajo al Segura, que ha levantado una polvareda política y social, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Juan Carlos De Cea, consideró recientemente que ha «ejecutado bien su trabajo en un trasvase tan mediático como este».

Así, el presidente de la Confederación del Tajo desde octubre de 2017 (en sustitución de Miguel Antolín), que consideró a los españoles «muy solidarios» con los trasvases de agua entre cuencas, habló de varios temas de actualidad, como la conocida como 'guerra del agua'.

Después de la recuperación histórica del Tajo y con la aprobación de un triple trasvase a la cuenca del Segura, ¿se prevén más trasvases?

Esa decisión es potestad de la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y en nada depende de la Confederación. Nosotros nos limitamos a seguir las instrucciones que emanan de ella y a ejecutar los trasvases que la Comisión autoriza. El Gobierno ha establecido unas normas claras y objetivas y que solo dependen de los volúmenes almacenados en la cabecera del Tajo, y son tan sencillas, que en función de esos volúmenes se toma las decisión de trasvasar.

¿Es España insolidaria en tema de trasvases?

España es extraordinariamente solidaria en relación con los trasvases, en la actualidad hay 25 en el país. El agua es un tema muy visceral y el mayor rechazo a los trasvases procede de la falsa creencia de que impiden el desarrollo del territorio que cede el agua. Cuando a principios de este año se anunció el enorme deterioro de toda la cuenca, todo el agua almacenada en los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) estaba reservada para uso exclusivo del eje del Tajo. Se debe saber que en el último trasvase al Segura sólo se transfirió lo verdaderamente excedentario porque si las necesidades de la cuenca cedente (Tajo) no hubieran estado suficientemente cubiertas, no se hubiera trasvasado.

¿No sería oportuno poner fin a la ´guerra del agua´?

El término es algo antiguo, se han producido otras guerras y no solo entre Castilla-La Mancha y Murcia. Creo que es muy bueno que se apruebe el Pacto Nacional del Agua promovido por el Gobierno, que debe ser inclusivo y participativo, con independencia del color del partido político que gobierne en el momento.

¿Coincide con la ministra de Medio Ambiente García Tejerina -desde hoy, cesada a raíz de la moción de censura- en que no se puede cerrar el trasvase ?

España es un país irregular en recursos hídricos con un clima árido y escasez de agua muy frecuente, la construcción de presas viene de antiguo; en la actualidad, hay unos 1.330 embalses y somos el primer país de Europa y el noveno del mundo en número de ellos. Estas cifras dicen mucho de por qué los necesitamos y por eso apuesto por una visión holística, y no parcial, del agua. El país necesita de todos los sistemas para gestionar su agua desde presas, canalizaciones y desaladoras hasta las aguas subterráneas.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha pedido que se eleve el umbral mínimo no trasvasable de la cabecera hasta los 510 hectómetros cúbicos por considerar que las aportaciones están siendo inferiores a lo previsto en el memorándum del Tajo. ¿Qué le parece esta propuesta?

En la CHT velamos por el estricto cumplimiento de la legislación, y si en un momento determinado, el Gobierno manchego consigue que el ministerio atienda la petición de elevar el umbral mínimo no trasvasable, a partir de ahí, la Confederación velará por el cumplimiento del nuevo dictamen y no tendremos nada que opinar.