¿Qué haría la oposición con el medio ambiente?

PSOE: "Con el nuevo Gobierno, el Estado se va implicar con el Mar Menor"

La diputada del PSOE Yolanda Fernández considera que la política medioambiental del Gobierno del PP «ha sido nula en estos 24 años», entendiendo que no ha existido la estructura y el personal suficiente para trabajar en este sentido, y las competencias han ido dando tumbos de consejería en consejería. Preocupa a los socialistas la anunciada creación de la Agencia del Clima y el Medio Ambiente, «una propuesta de los empresarios que preocupa mucho a los funcionarios, pues se plantea contratar personal laboral para agilizar los trámites medioambientales, que es lo único que les preocupa». Sobre el Mar Menor, critica Yolanda Fernández que no se está escuchando a los expertos y que no hay un plan serio de recuperación. No obstante, la diputada socialista se muestra confiada en que el cambio de gobierno en Madrid va a hacer que «el Estado se tome por fin interés en el Mar Menor y se aborde este asunto como una problemática nacional». Además, el cambio climático será una prioridad para el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Podemos: "Si gobernamos, habrá una Consejería de Medio Ambiente"

Para la diputada de Podemos María Giménez Casalduero, el medio ambiente nunca ha sido una prioridad para el PP, sino más bien «un estorbo» para el modelo de desarrollo económico que perseguían. Pero cree que ha habido un cambio gracias a la entrada de Podemos en la Asamblea. «Hemos puesto el tema ambiental en la agenda política, con numerosas mociones y la participación en leyes como la del Patrimonio Arbóreo y la de protección de animales de compañía». No obstante, las cosas cambiarán mucho más si Podemos llega al Gobierno regional el próximo año. «Crearemos una Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, dotada de presupuesto y de personal, que tendrá como máximas prioridades la lucha contra el calentamiento global, la gestión de Cabo Cope y la recuperación del Mar Menor». También se compromete la formación morada a revertir las leyes de simplificación ambiental del Ejecutivo regional. «La normativa está para cumplirse», afirma.



Ciudadanos: "Estamos elaborando una Ley Integral del Mar Menor"

El Mar Menor, la gestión de los suelos contaminados por la acción de la minería y el colapso administrativo en la tramitación de expedientes de autorización ambiental son algunas de las preocupaciones del partido Ciudadanos en lo que se refiere al medio ambiente, según señalan fuentes de la formación naranja, que destacan que están elaborando una ley integral de protección de la laguna ante la negativa del Gobierno regional a abordarla en esta legislatura. Cs considera que la Comunidad está impidiendo que empresas de la Región puedan crecer y que puedan venir inversiones por el retraso en la tramitación de expedientes, por eso piden una reestructuración en la Dirección General de Medio Ambiente que evite este problema. Asimismo, consideran que el Gobierno no hace nada en la lucha contra el cambio climático y proponen un plan en este sentido. Muestra también preocupación Ciudadanos por la calidad del aire y por los retrasos en los planes de gestión de la Red Natura 2000.