Miras vaticina un "frenazo" para la Región ante la marcha de Rajoy

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, del PP, vaticina un futuro negro para la Región de Murcia si prospera en el Congreso de los Diputados la moción de censura, que lidera el socialista Pedro Sánchez, contra el Ejecutivo popular que dirige Mariano Rajoy. El dirigente murciano alertó ayer por la tarde en la Asamblea Regional, durante la sesión de control al Gobierno, que el cambio en la Moncloa supondrá «un frenazo sin precedentes» para el crecimiento económico y de empleo en la Comunidad que gobierna el PP desde hace décadas. El jefe del Ejecutivo murciano dijo que este cambio «se produce en el mejor año de la Región, cuando se prevé un crecimiento del 3,3%, por encima de cualquier otra autonomía, y se están creando 170 puestos de trabajo cada día».

Durante la intervención en respuesta a la pregunta de su propio partido sobre cómo afectaría la moción a la Región, López Miras indicó que Murcia «no es una isla en España, por lo que le afecta la situación nacional». Anunció que teme por la continuidad de proyectos estratégicos para la Región. Así, mostró su «preocupación» e «incertidumbre» por las repercusiones que puede tener el cambio en el Gobierno central sobre las infraestructuras previstas, como el aeropuerto de Corvera y la llegada del AVE, o sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y un Pacto Nacional del Agua. Por eso, el presidente popular avanzó en el hemiciclo que a los socialistas murcianos que «el PSOE tiene delante un papelón si sale adelante la moción de censura», como previsiblemente ocurrirá ya que el PNV informó ayer de su disposición de apoyar a Sánchez.

"En Murcia no hay Gürtel"

Los socialistas, por su parte, preguntaron al presidente López Miras por las repercusiones para la Región de mantener a un Gobierno «condenado por corrupción política» por la sentencia del caso Gürtel. El presidente regional advirtió a los socialistas de que en los 1.600 folios de sentencia no hay ninguna línea que condene por corrupción al PP. «Supongo que tendrá la misma repercusión que cuando condenaron al PSOE por el caso Filesa o cuando condenaron por primera vez en España a un partido por financiación ilegal y ese fue el suyo», dijo el dirigente. Igualmente, añadió que «la sentencia no puede traer consecuencias para la Región porque no hay miembros del PP autonómico que tengan algo que ver con la sentencia ni ningún miembro del Gobierno de España que haya sido juzgado por esto».

Podemos se marchó

La inadmisión de la Mesa de la Cámara a una pregunta de Podemos al presidente regional sobre el caso Gürtel provocó que al inicio del pleno los diputados de la formación morada decidieran abandonar el hemiciclo. El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, presentó antes una moción incidental para pedir la reconsideración de la pregunta que había presentado. Finalmente, no fue aceptada por el resto de partidos, lo que provocó la ira y posterior abandono de Podemos. Urralburu consideró «una vergüenza y un boicot» que no se les admitiera una pregunta que se interesaba por saber si el presidente regional conocía si el PP en la Región se había financiado «con los mismos procedimientos que la trama Gürtel». La formación morada anunció, por tanto que acudirán al Tribunal Constitucional por haberles «impedido» ejercer sus legítimos derechos.

El Mar Menor, más limpio

Por último, el diputado de Ciudadanos (Cs) Luis Francisco Fernández sustituyó al portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, que se ausentó de la sesión debido al fallecimiento de un amigo, a la hora de formular una pregunta al presidente regional sobre la inexistencia de banderas azules en el Mar Menor. El presidente regional replicó con datos de transparencia del agua. López Miras dijo que se sitúa ya en 4,83 metros de media, mientras que hace un año estaba en 1,18 metros, así como que los niveles de turbidez «rozan los valores mínimos» y los de nutrientes también. Además, recordó que el Plan de Gestión Integral del Litoral estará aprobado antes del verano y que se destinarán 28 millones de euros para proteger y recuperar la laguna. No obstante, el diputado de Cs reprochó que el Gobierno regional sigue sin querer redactar la Ley del Mar Menor, encima ha hecho que se vayan los miembros del comité científico, que los filtros verdes sigan sin ponerse, o que la contaminación de los suelos de la Sierra Minera siga sin resolverse, entre otros asuntos.

Cámara de Comercio de Murcia

Por su parte, la Cámara de Comercio de Murcia mostró su respeto «a la utilización de un procedimiento contemplado en la Constitución española» como la moción de censura, pero también su preocupación por el periodo que se va a abrir a continuación, «marcado por los cambios en los puestos de responsabilidad de las diferentes áreas de gobierno».