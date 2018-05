La Región, a la cola en enfermeros por cada mil habitantes

La Región de Murcia, con 4,30 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes (4,30 no jubilados), Andalucía, con 5,15 (4,15 no jubilados) e Islas Baleares, con 5,28 (5,28 no jubilados) presentaron las menores tasas de todo el país, según el INE.

En la Región de Murcia fueron 6.342 los enfermeros colegiados el año pasado, lo que supuso un incremento del 3,7 por ciento, superior a la media estatal.

La tasa de enfermeros por mil habitantes en la Región de Murcia es la más baja del país (4,30), cuando la media está en 6,43 y Navarra tiene la mayor, con 10,48.

Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana presentaron las mayores tasas de ópticos-optometristas colegiados, con unas tasas de 0,50, 0,47 y 0,45 por cada 1.000 habitantes, respectivamente, (0,50, un 0,45 y 0,43 no jubilados).

Las comunidades con mayores tasas de logopedas colegiados fueron Región de Murcia, con 0,39 por 1.000 habitantes, (0,39 en no jubilados), Cataluña, con 0,36, (0,36 no jubilados) y Cantabria, con 0,26, (0,26 no jubilados).

Las comunidades autónomas con las mayores tasas de enfermeros colegiados fueron Comunidad Foral de Navarra, con 10,48 por cada 1.000 habitantes (8,68 no jubilados), Comunidad de Madrid, con 7,87 (6,70 no jubilados) y Cantabria, con 7,85 (6,34 no jubilados).

El número de médicos colegiados en la Región de Murcia creció el año pasado el 3,2 por ciento, uno de los mayores incrementos del país junto Canarias (5,3%), alcanzando la suma de 7.203, frente a los 6.979 del año anterior, o los 6.800 del año 2015 o los 6.624 del año 2014, así como los 6.483 de 2013, informa el INE.

La tasa de médico por mil habitantes en la Región de Murcia es de 4,88 frente a la media nacional de 5,44 o la mayor tasa, en Madrid, de 6,70, pero superior a la 3,39 de Melilla.

El número de médicos colegiados en 2017 aumentó en todas las comunidades autónomas y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Melilla (-0,3%).

Los mayores incrementos respecto al año anterior se dieron en Canarias (3,5%), Región de Murcia (3,2%) y Andalucía (2,8%).

Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Extremadura (1,0%), Cantabria (1,3%) y Principado de Asturias (1,4%).

Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados en 2017 fueron Comunidad de Madrid y Aragón (6,70 por cada 1.000 habitantes en ambas) y Comunidad Foral de Navarra (6,33).

Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,39) y Ceuta (3,85) y Castilla-La Mancha (4,27) presentaron las tasas más bajas.

Considerando la tasa de médicos colegiados no jubilados, Comunidad de Madrid (6,00 por 1.000 personas), Aragón (5,61) y Comunidad Foral de Navarra (5,44) también dispusieron del mayor ratio por habitante.

Por su parte, las ciudades autónomas de Melilla (3,15) y Ceuta (3,54) y Castilla-La Mancha (3,75) presentaron los menores ratios.

En el caso de enfermeros, el número de colegiados en 2017 aumentó respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Foral de Navarra (23,0%), Andalucía (5,5%) y Canarias (4,6%).

Por su parte, La Rioja (0,5%), Galicia (0,6%) y Comunidad de Madrid (0,8%) registraron los menores aumentos.