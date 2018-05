Celdrán acusa a Podemos de "agitar" a los colectivos del Mar Menor

Afirma que la 'araña finlandesa' ha funcionado "correctamente".

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, acusó ayer a Podemos de «agitar» a personas y colectivos para «poner piedras en el camino» y que denuncien ante la Fiscalía las actuaciones de regeneración en el Mar Menor que está acometiendo el Gobierno regional.

En su comparecencia en la Asamblea Regional para explicar la extracción de fangos con la llamada 'araña finlandesa', Celdrán aseguró que su departamento quisiera «ir mucho más rápido» en la recuperación de la laguna porque están disponibles los recursos y los proyectos, pero insinuó que no es posible por el comportamiento de la oposición.

«Si no hay una actuación responsable, actuaremos mucho más lento cuando hay una evolución positiva; por eso me enfada y me crispa ese comportamiento de querer paralizar y poner piedras en el camino», apuntó.

«Basta ya de estar agitando continuamente a algunos representantes de la sociedad y utilizar a la Fiscalía para poner piedras en el camino, ver dónde nos damos un traspié y, si tiene suerte y como hoy en día incluso puede prosperar la denuncia, que un político sea imputado», espetó a la diputada de Podemos María Giménez.

Celdrán aseguró que el informe del grupo de batimetría y sedimentos del Comité de Asesoramiento Científico ha valorado positivamente la actuación de la 'araña finlandesa' en dos de los tres emplazamientos donde ha actuado (Los Alcázares y Los Nietos), mientras que en el tercero (Los Urrutias) se ha pedido esperar a ver cómo evoluciona la pradera de la 'Cymodocea nodosa' que se encontraba bajo la capa de fangos.

El consejero indicó que la 'araña finlandesa', funcionó «correctamente» durante el dragado experimental de fangos y zonas de secos, cuya composición y origen han sido distintos; y que esta actuación se hizo después de que el comité de asesoramiento científico vio que era factible probarlo.

Recordó que en Los Alcázares se ha actuado sobre fangos procedentes de los arrastres provocados por las lluvias torrenciales de finales de 2016, mientras que en Los Urrutias y Los Nietos se deben a la acumulación provocada por los cambios del hidrodinamismo.

El consejero negó que el informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) haya rechazado esta actuación y añadió que el documento «dice más o menos lo mismo» que las conclusiones emitidas por el grupo de batimetría y sedimentos del comité.

Por su parte, el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, destacó que en dos o tres semanas se conocerán los resultados exactos, pero que «todo parece indicar que sería una buena herramienta para restaurar los fondos marinos».

Podemos: «El PP sigue perdido»

Por alusiones, la diputada de la formación morada, María Giménez, respondió al consejero Javier Celdrán que «dispara contra Podemos porque intenta tapar la incapacidad e inutilidad de las propuestas del gobierno regional».

Opinó que el caso de la 'araña finlandesa' es un buen ejemplo, «aunque aquí, aparte de ser una herramienta que no tiene el respaldo de los científicos, es dañina para las praderas submarinas porque las arrasa».

La diputada argumentó que los ataques del consejero a su formación demuestran «su nerviosismo, inseguridad y falta de ideas técnicas y solventes que a su vez sean respaldadas por expertos para salvar y proteger el Mar Menor. Están perdidos, actúan de manera esquizofrénica e ignoran al Comité Científico».

Respecto a la 'araña' Giménez indicó que fue el propio Instituto Español Oceanográfico el que subrayó que esta herramienta «perjudica gravemente uno de los hábitats más importantes de la laguna salada».

Por eso, concluyó que Podemos va a seguir haciendo «una oposición útil. Pediremos las veces que hagan falta explicaciones al gobierno porque queremos que el Mar Menor se recupere»..