Valverde: "Castejón quiere el soterramiento por la manía esa de querer lo de los demás"

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha criticado hoy a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por "no parar de cambiar de opciones" sobre la entrada del AVE a la ciudad y apostar ahora por el soterramiento por "la manía esa de querer lo de los demás".

En declaraciones a los medios en la Asamblea Regional, Valverde ha censurado a Castejón por la postura adoptada ayer en el consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad en representación del municipio.

"No para de cambiar de opciones y ayer se inventó una con una asociación de vecinos", ha apostillado el consejero de Fomento, quien ha asegurado que la alternativa planteada por la regidora responde a la "manía esa de querer lo de los demás y no, aquí no se trata de una ciudad dividida ciento cincuenta años", en referencia a Murcia.

Valverde ha incidido en que Cartagena Alta Velocidad resolvió ayer "clarísimamente" el problema "técnico" surgido en la entrada de la alta velocidad a la ciudad portuaria, puesto que, previamente a desarrollar el proyecto, había que descontaminar el suelo de la parcela de El Hondón.

Además, ha recordado a Castejón que, como propietaria de los terrenos, debe descontaminar los suelos, que presentan "contaminación radioactiva y nuclear". "No se puede imaginar lo que supone descontaminar un suelo para hacer una actividad", ha apuntado.

Igualmente, ha añadido que la regidora quería que Adif "se responsabilizara" de una actuación que debe acometer el consistorio, según Valverde.

"Quien contamina paga", ha añadido antes de afirmar que "no queda más opción" que la entrada del AVE en superficie porque es "la mejor manera y cuanto antes", aseverando que habrá alta velocidad en la ciudad portuaria en 2021.

Finalmente, y ante las críticas por rechazar la asistencia de un representante vecinal en Cartagena Alta Velocidad, Valverde ha insistido que, al igual que las asociaciones empresariales y transportistas, los vecinos pueden hacer alegaciones y preguntas en otros foros, pero ha recalcado que lo que se celebraba ayer era el consejo de administración, donde los accionistas son las tres administraciones.