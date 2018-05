Archivan la causa contra Pujalte por las asesorías 'fantasma'

El Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid ha archivado la causa en la que se investigaba al que fuera diputado del Partido Popular por Murcia Vicente Martínez-Pujalte, junto a la también exparlamentaria popular Ana Torme, por el supuesto cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de una empresa, llamada Sirga XXI Asesores, de la que ambos eran socios.

En un auto reciente, la magistrada instructora ha decidido el sobreseimiento de las actuaciones previa petición de la Fiscalía, que inició la investigación tras una denuncia presentada por la propia Torme y que ahora da carpetazo al asunto al no encontrar indicios de delito. Martínez-Pujalte, que se retiró de la política activa en 2015, acudió a declarar en sede judicial. «No aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que ha dado lugar a la formación de la causa», señala el auto judicial, según informa la Cadena Ser.

El exdiputado señaló a esta Redacción que en todo momento tuvo la seguridad de que la causa se iba a archivar, pues «todo lo que yo he hecho en mi vida profesional ha sido transparente y ajustado a derecho», declaró Pujalte, quien recuerda que durante su etapa política nunca manejó dinero público, «pues nunca me dediqué a la gestión y la actividad que desarrollé en el mundo privado lo hice con empresas que no trabajaban para lo público».