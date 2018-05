Mitos y verdades sobre el huevo

Muchos son los mitos o leyendas que en torno al consumo del huevo y a sus propiedades. Enrique Díaz, presidente de la Federación Española de Productores de Huevos y Ovoproductos, contesta a algunos.

¿Se nota en el sabor si un huevo ha sido puesto por una gallina que vive al aire libre o enjaulada?

El sabor del huevo está relacionado principalmente con la alimentación de la gallina. La forma de cría no tiene casi ninguna influencia ni en el sabor ni en la composición nutricional.

¿Huevos blancos o morenos? ¿Hay diferencias nutritivas?

El color del huevo no influye en la calidad. El color de la cáscara está determinado por la raza de la gallina y la composición nutricional prácticamente no varía. La preponderancia en los mercados de los morenos sobre los blancos es resultado de las preferencias de los consumidores.

¿El tamaño, importa? Grandes versus pequeños.

Que un huevo sea más grande que otro depende de la edad de la gallina. Cuanto más mayor sea ésta, más grande es el huevo que pone. Una gallina llega a poner unos 300 huevos al año. Es decir, casi uno por día.

¿Es cierto que no se deben comer más de dos huevos a la semana si tienes problemas con el colesterol?

No es adecuado hacer recomendaciones de consumo de un alimento concreto, sino más bien seguir una dieta equilibrada. El colesterol ingerido con la dieta no influye casi nada en el colesterol sanguíneo, ya que nuestro cuerpo es capaz de regular el colesterol.

Verdadero o falso: ¿Es el puntito negro que a veces aparece en la clara un pollito no nacido?

No es nocivo para la salud y no indica que esté fertilizado. Este punto de sangre se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo cuando el huevo se encuentra en formación o en las paredes del oviducto de la gallina. Sin embargo, estos casos son poco comunes y son seguros de comer. Simplemente pueden retirarse con la punta de un cuchillo mientras se cocina.