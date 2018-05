Enrique Díaz: "Cuando va a poner un huevo, la gallina prefiere intimidad antes que comer"

El director de la Federación Española de Productores de Huevos y Oveoproductos, Enrique Díaz Yubero, ha visitado Murcia para impartir la conferencia ´El huevo: un regalo de la naturaleza´ en el seno de las IX Jornadas de Consumo organizadas por ThaderConsumo. Es licenciado en Veterinaria y un ferviente defensor de incluir este alimento en la dieta, al que define como «un tesoro nutricional en el mejor envase».

¿Qué tiene el huevo para ser considerado un superalimento?

El huevo es un regalo de la naturaleza. Biológicamente no hay un alimento mejor por el valor de su composición, con una altísima concentración de nutrientes. Es un alimento completo por sí mismo; se vende a un precio excepcional y gusta a todo el mundo, niños y mayores. Está admitido en todas las culturas y religiones y además nos llega en el mejor envase, monodosis y completamente protegido para conservar íntegras y por mucho tiempo todas sus cualidades.

¿Qué componentes son los que lo hacen tan valioso?

La clara concentra gran cantidad de proteínas muy digeribles, en un 95%. Desde el punto de vista biológico contiene todos los aminoácidos y en la cantidad óptima, imprescindibles para conservar la masa muscular. Aporta triptófano, necesario para la síntesis de serotonina, que regula el estado de ánimo, tiene un elevado poder saciante, así que está recomendado en las dietas de adelgazamiento por sus apenas 70 calorías por unidad. Tiene luteína y zeaxatina que protege la piel de los radicales libres y previene las cataratas, también vitamina D, buena para los huesos, el corazón y el sistema neurológico y para prevenir el raquitismo. También tiene colina, necesaria para la actividad cerebral, ya que su carencia está relacionada con el Alzheimer y la demencia senil.

¿Recomienda separar la clara de la yema?

Muchas personas lo hacen, sobre todo los deportistas para obtener un alimento proteíco bajo en grasas, pero yo personalmente creo que no merece la pena pues la yema aporta grasas saludables. Un huevo completo tiene 4,8 gramos de grasas y un ínfimo porcentaje (solo un 30%) son saturadas.

¿Hay algún límite en su consumo?

Pueden comerse hasta 2 al día o los que apetezcan, un par de ellos aportan todos los nutrientes necesarios para afrontar la jornada. Hace 50 años existía mucha restricción al respecto, pues erróneamente se le relacionaba con el colesterol hasta que se comprobó que no es así. Tan solo un 20% del colesterol que genera el cuerpo depende de la dieta, el resto responde a factores genéticos, el sedentarismo o la baja ingesta de fibra. De hecho, en Australia se realizó un estudio con 128 personas que padecía diabetes tipo 2 y que comieron hasta 2 huevos a la semana. Los análisis demostraron que no aumentaron el riesgo cardiovascular.

¿Qué significan las letras y dígitos de la etiqueta?

El huevo es el alimento que más información aporta al consumidor. En cada huevo se indica, en primer lugar, un número: cero para la producción ecológica, 1 gallina campera, 2 criadas en suelo y 3 en jaula. Luego aparece el país y los siguientes dígitos son la identificación de la provincia, municipio y por último de la granja. También puede indicarse la fecha de consumo preferente. En el envase también aparecen S, M, L o XL, de menos a más grandes respectivamente; así como una letra, la A es que está destinado al público, la B, a la industria.

¿Tiene el mismo valor nutricional y el mismo sabor y color un huevo de jaula que uno ecológico?

El valor nutricional es casi idéntico independientemente de la forma de producción, y el sabor también porque depende de la alimentación y todas las gallinas se alimentan de vegetales: piensos elaborados con trigo, soja, maíz, leguminosas...etc. El color de la yema depende de la alimentación, más amarilla es una gallina alimentada con trigo, más naranja, con maíz.

¿Sufren las gallinas en las granjas avícolas?

Las normas de Bienestar Animal deben estar sujetas a leyes científicas ¿se puede medir la felicidad de una gallina? En la Universidad de Escocia, por ejemplo, Michael Appleby realizó una investigación a cerca de cuánto esfuerzo está dispuesto a realizar un animal para obtener un beneficio. Allí se comprobó que las gallinas, cuando tienen que poner un huevo, prefieren ir a un nido y tener intimidad antes que alimentarse. Así se hizo un proyecto en el que participó la Unión Europea (UE), las industrias avícolas y grupos ecologistas y entre todos se diseñó un sistema muy avanzado de ´jaulas enriquecidas´, que se usan en todas las explotaciones de gallinas en jaulas de Europa.

¿En qué consisten esas ´jaulas enriquecidas´?

Este tipo de espacios cuenta con una jaula nidal, de 750 cm?2; para cada gallina, yacija para picotear y escarbar, un comedero de 12 centímetros, un bebedero accesible, aseladeros, que son perchas para subirse, y un mecanismo para el recorte y limado de uñas.

¿Qué consejos da para su conservación y manipulación?

Aunque la cáscara los conserva en perfectas condiciones conviene guardarlos en una estantería de la nevera en el propio envase, no en la huevera que está en la puerta de la nevera, pues ahí se exponen a cambios de temperatura al abrir y cerrar la puerta. No es necesario lavarlos, solo sacarlos 5 minutos antes de consumir. Yo no recomiendo separar la clara de la yema a no ser que sea para preparaciones especiales de repostería, salsas...etc. Hay quien los rompe antes en un plato para comprobar su frescura pero tampoco es necesario. Por último, cuanto más encogido está el huevo al echarlo en la sartén, más fresco es.