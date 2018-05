Las escuelas de idiomas impartirán el nivel máximo de inglés y francés

La EOI de Murcia ofrecerá la posibilidad de estudiar japonés

Las escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia estrenarán el próximo curso un nuevo plan de estudios, que dará la oportunidad a los alumnos a completar el nivel máximo en inglés y francés, con la introducción del nivel C2 en ambas lenguas. Así, se evitará que los estudiantes murcianos tengan que irse a otras regiones para completar su formación, como ocurría hasta ahora.

Así lo aseguró la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, quien compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno para informar de la nueva normativa para estas enseñanzas, destacando que la Región es la tercera comunidad autónoma, junto a Asturias y Canarias, que las regula.

El nuevo plan de estudios introduce también el nivel C1 en italiano y alemán, así como el japonés en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, una de las lenguas más demandadas por los estudiantes de la Región de Murcia.

Asimismo, hay una serie de modificaciones en el funcionamiento y la estructura de las escuelas, que posibilitará «obtener más certificados en menos tiempo, además de una mayor flexibilidad al alumno, que a partir del próximo curso podrá promocinar al siguiente nivel con una destreza no superada», señaló la consejera de Educación. Según Cachá, «esto era algo muy demandado por los alumnos, pues evita que se estanque su formación y que, por no haber superado una destreza (por ejemplo, no superar el examen oral), desistan de sus estudios». Además, se permitirá combinar la matrícula oficial con la libre, algo que no se podía hasta ahora.

Así, a partir del próximo curso, las enseñanzas se reestructurarán de manera que el nivel básico (A1 y A2), que hasta ahora se impartía en dos cursos de 120 horas cada uno, pasará a ser de dos cursos de 90 horas que podrán impartirse en una modalidad intensiva en un solo año con 180 horas lectivas.

En cuanto al nivel intermedio, estaba dividido en dos cursos de 120 horas, y el avanzado eran otros dos cursos también de 120 horas cada uno, por lo que eran necesarios cuatro cursos para alcanzar el nivel B2. El nuevo plan de estudios prevé unificar el nivel intermedio en un solo curso de 160 horas, y dos para el avanzado, de 120 y 160 horas, con lo que el nivel B2 podrá obtenerse en tres años.

Cachá indicó que este nuevo plan de estudios permitirá acreditar el nivel C1 en solo cinco cursos, frente al mínimo de siete que eran necesarios hasta ahora, mientras que el C2, que se oferta por primera vez, podrá obtenerse en seis años si se opta por todas las modalidades intensivas, frente al mínimo de nueve anterior.

Otra novedad es que ya no será necesario acreditar un nivel en todas las competencias lingüísticas del mismo (oral, escrita, leída y hablada), sino que los alumnos que lo deseen podrán acreditar únicamente las competencias que sean de su interés, por ejemplo, por su trabajo.La Consejería prevé aumentar el número de alumnos en las EOI, así como el de docentes.