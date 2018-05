La primera huelga conjunta de jueces y fiscales suspende más de 200 juicios

Prácticamente el cien por cien de los jueces de la Región ha secundado la huelga de este 22 de mayo, indicó el juez decano de Murcia, Lorenzo Hernando. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia concretó que sólo en el partido judicial de Murcia se aplazaron 186 juicios y 55 diligencias de instrucción. En Lorca, el juez decano suspendió los tres juicios que había previstos. También pararon en el partido judicial de Molina de Segura. En Cartagena sólo abrió el Juzgado de Familia, el de Violencia de Género y el de Guardia. En total, más de 200 procesos judiciales se vieron afectados. La Audiencia Provincial de Murcia suspendía dos señalamientos penales y 44 deliberaciones, según indicó su presidente, Miguel Ángel Larrosa Amante. Por su parte, en la Sala de lo Contencioso no se celebraron las diligencias de prueba señaladas para el día de ayer en dos procedimientos ordinarios, detallaron fuentes del TSJ.

«Se han hecho juicios, dos de Social, tres de juicios rápidos en Penal con detenidos. En el Umbra se han hecho dos declaraciones y suspendido las otras seis», manifestó Lorenzo Hernando durante la concentración de juristas que tuvo lugar en la puerta de la Ciudad de la Justicia al mediodía, en el marco de esta huelga histórica.

Además, reveló que el Ministerio de Justicia prohibió que se den datos de la movilización, que llega después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

Si nadie atiende sus demandas, Hernando lo tiene claro: «habrá que seguir convocando huelgas».

El Registro se quedaba también con servicios mínimos. Se atendían «licencias de enterramiento e inscripciones en las que se cumple el plazo», detalló el juez decano.

Lo que piden: «unas cargas de trabajo razonables, luchar por nuestra salud laboral y recuperar los derechos que nos fueron arrebatados después de los recortes», enumeró Enrique Domínguez, magistrado miembro de la asociación Francisco de Victoria.

No sólo pararon jueces y fiscales: también lo hicieron los letrados. El presidente de la Asociación de Abogados de la Región de Murcia Independientes (ARMI), Jawad Romaili, explicó que exigen «una mejora de la Justicia, más inversión, mejoras en el turno de oficio, aumentar las plantillas del turno y conciliar la vida familiar de muchos abogados, que no se puede».

Insistió en que en España urge «una serie de reformas que afectan a la sociedad en general. Al final la Justicia afecta a todos los ciudadanos. Tarde o temprano cualquier ciudadano tiene que venir a pedir auxilio al sistema».

Otra demanda: el programa online no funciona. Aunque siempre se ha vendido que el objetivo es llegar al 'papel cero', el caso es que los sistemas se cuelgan. No como en Hacienda, donde funciona bastante bien el sistema telemático, apuntó Jawad Romaili.

Por su parte, Manuel Luna, magistrado de la Asociación Profesional de la Magistratura, habló de la importancia de «reforzar la independencia judicial», ya que, recordó, están «reivindicando desde mucho tiempo atrás que los miembros del Consejo Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Se hizo en 1980 y luego se suprimió este derecho». Luna también pidió «que se incremente proporcionalmente el número de juzgados para afrontar la excesiva litigiosidad», así como la «recuperación de derechos y permisos» y «que se nos equipare al resto de la función pública». A este respecto, destacó que «un juez y un fiscal solo tienen 15 días por permiso de paternidad, cuando el resto de trabajadores disponen de un mes».

Otro juez, Andrés Carrillo, magistrado del Penal 3 de Murcia, confesó sentirse «muy triste de haber tenido que llegar a esta situación de dejar de trabajar» por el hecho de que «los políticos sigan metiendo sus manos en la independencia del Poder Judicial».

«Cada vez somos menos. No damos abasto», insistió Carrillo, que especificó que los jueces se ven obligados a «trabajar por las tardes, los fines de semana, por la noche, continuamente».

«Luego salen los políticos diciendo que lo que estamos reclamando es sueldo. Lo que estamos reclamando es que nos devuelvan el que nos han quitado. Pero lo que estamos reclamando, fundamentalmente, es que ellos se dediquen a la política y nosotros nos podamos dedicar a la Justicia», espetó al respecto el juez.

También se refirió a los tópicos que se escuchan sobre los jueces, como que «somos unos privilegiados, ganamos un sueldazo... Pues todo eso es mentira». «Y yo, ¿cómo voy a estar? No estoy contento. Yo lo único que quiero estar es haciendo juicios en mi sala de vistas y no estoy. Y bastante me fastidia. Iba a decir 'me fastidia' con j», remarcó.

La magistrada de la Audiencia Provincial Concha Roig, por otro lado, se refirió a la importancia de la perspectiva de género (que la opinión pública viene exigiendo a los jueces, especialmente tras la sentencia de La Manada) y señaló que «no puede haber formación si no hay tiempo para la formación. Si quieren una Justicia de calidad, que la paguen».