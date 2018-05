MC: "Cartagena es el epicentro de la corrupción nacional"

Movimiento Ciudadano lamenta que Cartagena se haya convertido en «el epicentro de la corrupción nacional» tras la decisión de la jueza del caso Novo Carthago de investigar a tres exconsejeros del Gobierno regional y la detención del ex ministro Eduardo Zaplana, nacido en este municipio.

El exalcalde, José López, añadió que el ex presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y la ex alcaldesa y senadora, Pilar Barreiro, «siguen librándose de ser procesados porque los protege el aforamiento y la prescripción». «En Cartagena muchos se preguntan por qué Barreiro, (Federico) Trillo, Zaplana, (Andrés) Ayala o (José Antonio) Alonso no hicieron nada por el municipio, y la respuesta la tienen en los sumarios», afirmó.