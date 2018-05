Aparece otra carabela portuguesa en el Pilar de la Horadada

Un ejemplar de carabela portuguesa ha aparecido esta tarde, sobre las 19:30 horas, en la Playa del Conde del Pilar de la Horadada.



Un bañista ha alertado a la Guardia Civil de la presencia en la orilla del mar de otro de estos desagradables visitantes. Los agentes han retirado la carabela del agua para evitar que volviera a ser arrastrada al mar.



La presencia de este animal obligó a prohibir el baño este fin de semana en las playas del Pilar de la Horadada, pero hoy el acceso al mar en las playas de la localidad volvía a permitirse.



No obstante, el Ayuntamiento ha mantenido la bandera que indica riesgo de presencia de carabelas portuguesas, para prevenir a los bañistas.



Hace menos de un mes fue hallado otro ejemplar de esta especie en aguas de Cabo de Palos, por lo que se previno a toda la población de que extremaran precauciones e indicaran a los menores que no deben tocar a estas falsas medusas por el peligro que entrañan.



La picadura de este hidrozoo de plancton gelatinoso (mal conocido como medusa) puede provocar fuertes dolores, vómitos, fiebre, náuseas e incluso la muerte. Por el momento no se ha registrado ningún caso de picadura en la provincia pero es importante saber cómo actuar si esto ocurre para evitar males mayores.