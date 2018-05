Valverde: "Este año será un antes y un después en las infraestructuras"

El nuevo responsable de Fomento en la Región de Murcia siente una atracción especial por el mar. No en vano estuvo tentado de aspirar a una plaza de funcionario para ser farero. «Coincidí con alguno de ellos y me comentaban lo fabulosa que era su vida», explica. Le gusta bañarse pero sobre todo navegar con el timón de su velero de regatas, el Tucana (que es el nombre de una constelación), entre las manos. Su sueño siempre ha sido, al jubilarse, pasar dos o tres meses en su barco recorriendo la costa mediterránea, desde Águilas a Barcelona, probando paellas. El objetivo: escribir un libro sobre la cultura de este manjar culinario y cómo se cocina en las diferentes puertos de atraque. Pero este proyecto tendrá que esperar, al menos, un año.

Familiar, inquieto y muy trabajador; con ganas de transmitir lo que ha aprendido en todos estos años a los jóvenes y de «devolver» lo que esta sociedad le ha dado. Así se define quien durante el próximo año tiene en sus manos el futuro de las comunicaciones por tierra, mar y aire de la Región. Unas con un horizonte más claro que otras; pero todas igual de necesarias.

Aunque es amante de las tradiciones, no le hace ascos a la innovación, dice. La economía circular es un objetivo que se ha quedado muy marcado en su mente empresaria, no en vano ha pasado cuarenta años trabajando en Estrella de Levante. Traer el futuro al presente, vía nuevas tecnologías y proyectos de innovación, es algo que quiere trasladar a la Administración regional.

¿Se veía, jubilado, con un cargo de esta responsabilidad?

Cuando me llamó el presidente fue una sorpresa, pero también le dio luz a mi objetivo. Mi experiencia profesional, desde que terminé la carrera de química industrial, se ha desarrollado en la misma empresa, empezando por el laboratorio y terminando como director general. En todo ese tiempo he intentado crear la cultura de pertenecer a una marca, y de cómo llegar a las personas. Desde que me jubilé hace tres o cuatro meses hasta mi nombramiento he intentado reactivar mi vida hacia la innovación empresarial con la Fundación Isaac Peral. Y ahora, al frente de la Consejería puedo transmitir todos estos valores y experiencias personales y profesionales con un objetivo último: hacer Región; hacer Murcia grande. Devolver a la sociedad todo lo que me ha dado a lo largo de mi vida. A esta Región le corresponde ya ser la Comunidad de las oportunidades. Tenemos retos importantes que van a marcar un antes y un después en nuestra historia.

¿En general, dónde quiere centrar su tarea?

Voy a poder aportar mi experiencia como gestor de proyecto y de personas a que las infraestructuras sirvan para desbloquear el desarrollo económico en la Región e impulsarlo.

Y estando al otro lado de la mesa, ¿qué se siente?

Pues es algo que me he pregunto yo todos los días. He estado al otro lado como empresario, como ciudadano, como votante, viendo las cosas de una manera. Ahora, se impone el punto de vista de la Administración, y no sólo regional, sino que también hay que tener en cuenta la Central y la Local. Creo que cuando se ven las cosas desde los dos lados se puede ayudar mucho. Y aunque estemos jubilados se puede conseguir un equilibrio con la juventud. Yo creo en la gente joven puesto que es el futuro; tenemos a jóvenes muy preparadas y con una excelente formación profesional que atrae a muchos empresarios. Pero los mayores podemos seguir aportando algo para que nuestra sociedad vaya mejor.

Se ha comentado mucho de que su nombramiento ha sido un guiño hacia los empresarios en general y a la patronal Croem en particular.

No sé si ha sido un guiño o no. Creo que lo que realmente es, es un guiño a la gran madurez que está demostrando nuestro presidente de compaginar la experiencia con la juventud. Y trasladar la experiencia empresarial al Gobierno. Debemos romper las barreras que impiden que una empresa se quede aquí.

Al frente de Fomento tiene unos cuantos frentes abiertos. Unos están más en sus manos que otros (AVE menos, Aeropuerto algo más). ¿Por cuál pondría la mano en el fuego que estará en marcha a finales de este año o principios del próximo?

A mí no me gusta hablar de fechas, sí de hechos y de realidades. El tiempo demuestra lo bien o mal que se ha hecho algo. Y puedo decir que este año va a suponer un antes y un después en las infraestructuras de la Región. La mejor noticia que hemos podido dar respecto al aeropuerto internacional de Corvera he tenido la suerte de que me ha pillado a mí aquí: la Justicia da la razón al Gobierno, y ya es una realidad el aeropuerto. Ya en plena disposición de que Aena lo ponga operativo. Y el presidente de Aena ya ha dicho que estará funcionando a primeros de año.

¿Pero ya podemos comprar billetes?

Ya tenemos tres compañías operando: Easy Jet, Jet2 y Ryan Air, que tras estas fiestas de Navidad se trasladarán desde San Javier a Corvera. Es lo que ya existe. Ahora se está trabajando en abrir nuevas rutas. Y no sólo la promoción viene de Aena, sino del Gobierno Regional, porque el aeropuerto va a ser una infraestructura clave para nuestro desarrollo económico. Debemos poner en valor que tenemos una temperatura media de 19ºC y podemos atraer a muchos turistas a pasar el invierno y a conocer nuestras tradiciones y gastronomía. Este Gobierno está dando muchas facilidades para montar empresas en todos los sectores, no sólo el turístico, también el industrial.

¿Y el AVE también circulará tan pronto?

Ante todo me gustaría destacar que el Ministerio de Fomento ha hecho un esfuerzo enorme inversor en infraestructuras en esta Región, 2.600 millones de euros. A lo que hay que añadir los 200 millones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno regional. Del total del Ministerio, el 60% se han destinado a las vías ferroviarias: aquí están el Corredor Mediterráneo, la variante de Camarillas de la línea Cartagena-Chinchilla y la Alta Velocidad, que vendrá en superficie de manera provisional.

¿Ha tenido oportunidad, o quiere, reunirse con los vecinos afectados por el no soterramiento?

A mí me gusta hacer las cosas bien, con pausa. Como acabo de llegar me gustaría primero tener toda la información posible sobre este proyecto, porque son inversiones del Estado, de Adif, y cuando hablan de plazos suelen cumplirlos. A partir de ahí, me gustaría percibir lo que la sociedad demanda y ser un portavoz más en demandar lo mejor para Murcia. No descarto reunirme con ellos. Pero lo que sí puedo adelantar es que la vía provisional estará acabada a finales de agosto. Y a principios de septiembre se podrá acometer el famoso soterramiento. Y se acabará con 150 años de una Murcia dividida y con 30 años de reivindicaciones.

Pero en esto es clave que las vías vengan soterradas.

Claro, ¿como no vamos a querer el soterramiento? Pero antes, para mí, tiene que venir bajo tres premisas irrenunciables: que haya seguridad para las personas, que no se produzcan daños al medio ambiente, y que haya beneficios. Por lo tanto si no hay vías provisionales para que circulen las cercanías, o las mercancías, no se puede seguir con el desarrollo. Ambas se tienen que compaginar. Y con la seguridad de los ciudadanos ante todo y evitar accidentes. Para mí un ejemplo de esto último es que se van a suprimir siete pasos a nivel.

¿Por qué no esperar a que llegue el AVE cuando las vías vayan por debajo?

Si se hace eso hay que esperar al soterramiento los años que dure y mientras cortar las vías, tanto para mercancías como para las cercanías y el transporte normal. Y mientras viajas en autobús. Lo bueno que se ha hecho es compaginar ambas cosas y no desconectar la ciudad. Pido a los ciudadanos paciencia para el tiempo que se necesita en hacer el túnel y en soterrar las estaciones. El ministro ya dijo que las mayores inversiones van a venir a una zona del Corredor del Mediterráneo que solo representa el 18% del mismo.

¿Y se sabe cuánto va a costar el billete?

Aún no lo sabemos. Pero hablo como consumidor y los precios de la Alta Velocidad en España son más baratos que en otros países.

¿Y nos vamos a olvidar de la variante de Camarillas, que también puede acortar el viaje a Madrid por la vía tradicional Cartagena-Chinchilla?

Yo he ido como empresario a reivindicar esta obra a Madrid. Y reducir los tiempos que nos unen con Madrid por esta vía es una reivindicación incuestionable. Pero aún no hay fecha. Y aprovecho para decir que el AVE va a llegar a Murcia directo. El tren no va a parar en Alicante.

No nos podemos olvidar de las Cercanías: trenes viejos, incómodos, que se rompen cada dos por tres. Y que tienen a muchos alcaldes enfadados.

Me preocupa y mucho este tema. Es cierto que los viajeros están desesperados por las malas condiciones y va a ser una de mis principales reivindicaciones y a corto plazo. Sin esperar al ancho europeo. Son necesarios nuevos trenes. Hay que defender las mercancías y porque en ese impás deben venir inversiones.



Puertos

¿Qué futuro se vislumbra para los puertos de Cartagena o El Gorguel?

Muy bueno, y puede comerle el terreno tanto al puerto de Alicante como al de Valencia. Uno de mis objetivos va a ser crear las Zonas de Actividad Logística (ZAL) en Cartagena. Queremos unir en el puerto el depósito franco y el centro de transporte. El puerto necesita la intermodalidad, con el tren y la conexión con el Gorguel, que debe ser el puerto, la terminal para los contenedores. Este Gobierno regional no concibe el desarrollo económico sin la conexión de Europa con África a través del Corredor del Mediterráneo y del puerto de Cartagena y El Gorguel. África está por descubrir y va a ser el continente de mayor desarrollo económico del mundo. Y el puerto que está mejor situado tanto por distancia como por infraestructuras es el de Cartagena. Por lo tanto, a muerte con ello. Podemos dejar la cuarta posición entre los puertos españoles para subir a la segunda.



Vivienda

¿Va el nuevo Plan de la Vivienda a permitir a los jóvenes salir de casa?

He estado la semana pasada hablando con todos los sectores relacionados con la construcción. Y sí, el Plan, que supone una inversión de 63 millones (el 30% de nuestro presupuesto), va a permitir que los jóvenes puedan salir de casa porque por primera vez se incluyen ayudas al alquiler para ellos.

Se quejaban los arquitectos de que hay cuellos de botella en los ayuntamientos con la concesión de las licencias.

Nosotros vamos a ayudar para que se desbloqueen las barreras que impiden que las viviendas se puedan ejecutar, en la licitación de la declaración responsable y en las licencias municipales, entre otras.

En cualquier caso, yo veo que el futuro de la vivienda pasa por espacios más pequeños, sostenibles y con zonas compartidas, en las que las personas vivan en su mayoría de alquiler, como pasa en Suecia.